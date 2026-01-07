Dansktalande Customer Care Agent sökes omgående till välkänt varumärke!
Uniq Dialog I Malmö AB / Säljarjobb / Malmö
Om jobbet
Arbetstider: Måndag-fredag, 08.00-16.55 (heltid)
Anställningsform: Tillsvidareanställning med en inledande provanställning på 6 månaderPubliceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
I rollen som telefonförsäljare kommer ditt huvudsakliga ansvar vara att återuppbygga relationer med tidigare kunder som har valt att säga upp sitt abonnemang på matkassar från det företag vi representerar.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Att kontakta tidigare danska kunder
Att presentera aktuella erbjudanden och återväcka deras intresse för matkassar
Att förmedla företagets höga kvalitet och service
Att lyssna aktivt på kundernas feedback för att förstå deras behov och besvara eventuella frågor
Du blir en viktig del av att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer mellan kunderna och det företag vi representerar.
Låter det intressant? Ansök redan idag och ta första steget mot en utvecklande karriär!
Om arbetsplatsen
Uniq Dialog har sedan 2007 varit en av Malmös mest dynamiska och välrenommerade arbetsplatser för unga som är på väg ut i arbetslivet. Vi har bland annat blivit utsedda till Årets Jobbraket i Malmö, kvalificerat oss till Veckans Affärers lista över Sveriges 442 superföretag och mottagit Gasellpriset tre år i rad.
Vi är medlemmar i branschorganisationen Kontakta och arbetar aktivt för att främja seriös och kvalitativ distansförsäljning.
Hos oss får du den bästa starten eller vidareutvecklingen av din karriär som säljare, med stöd från våra erfarna coacher som hjälper dig hela vägen.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Talar flytande danska
Motiveras av utmaningar och möjligheten att påverka din egen lön
Är energisk, kommunikativ och målinriktad
Har viljan och tålamodet att utvecklas
Vad erbjuder vi?
Fast garantilön
Produkt- och säljutbildningar
Daglig coachning och utvecklingsmöjligheter
En energifylld och inspirerande arbetsplats
Tävlingar och roliga utmaningar
Kollektivavtal och trygghet
Välkända varumärken att representera
Gratis parkering precis utanför kontoret
Ett team som stöttar dig att nå dina mål
Vi vill att du ska lyckas och utvecklas hos oss - är du redo att ta nästa steg?
Ansök idag och bli en del av vårt framgångsrika team!
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556731-6616) Jobbnummer
9671204