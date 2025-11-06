Dansk- och Svensktalande Teknisk Support till Nordicinfu Care
2025-11-06
Till Nordicinfu Care så söker vi nu efter en dansk- och svensktalande, teknisk supportmedarbetare till deras huvudkontor i Alvik, Bromma!
Nordicinfu Care är ett nordiskt företag som tillhandahåller medicinteknisk utrustning, läkemedel och tjänster. Deras målsättning är att höja livskvaliteten för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativ behandling i hemmet. Här blir du en del av ett företag som brinner för vad de gör.
Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader via The Place med start omgående, med chans till förlängning eller övertagande av kunden.
Om rollen som teknisk supportmedarbetare Din primära arbetsuppgift som teknisk supportmedarbetare är att supportera användare, vårdpersonal och samarbetspartner på den danska och svenska marknaden. Du kommer även att stötta säljteamet med tekniska supportfrågor och ansvara för att ta hand om inkommande reklamationer.
Du kommer jobba med support av avancerad utrustning och i många olika system, och därför är det mycket viktigt att du har goda tekniska kunskaper och lätt för att sätta dig in i nya system.
Dina arbetsuppgifter * Supportera användare och samarbetspartners gällande den medicintekniska utrustningen * Ansvara för reklamationsflödet * Orderhantering kan förekomma
Teamet Här välkomnas du in i ett härligt och professionellt team som värderar teamwork och bra sammanhållning. Ditt team består av ca. 20 kollegor.
Dina kvalifikationer * Flytande i danska, både tal och skrift * Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift * Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift * Mycket god systemvana
Meriterande: * Erfarenhet av att jobba i kundtjänst * Tidigare arbetat inom vården eller medtech-branschen
Vem vi tror att du är För att trivas och göra succé i rollen som teknisk supportmedarbetare tror vi att du är en strukturerad och noggrann person. Du är professionell och driven i ditt arbete, och ser alltid till att göra det lilla extra för att prestera så bra som möjligt!
Dina inkommande supportärenden kommer vara väldigt varierande, och det krävs därför att du är en lyhörd och lösningsorienterad person som strävar efter att ge professionell support i alla lägen. Vidare tror vi att du är en pedagogisk och kommunikativ person som är duktig på att läsa av andra människor och situationer, samt trivs i samarbete med kollegor och samarbetspartners.
Uppdragets omfattning * Tjänsten är på heltid (100 %) med arbetstider huvudsakligen förlagda till vardagar kl. 8-17, men kan variera mellan kl. 7-22. * Du kommer utgå från kontoret i Alvik, Bromma, med chans till hybrid ca 2 dagar i veckan i samråd med företaget. * Detta är ett konsultuppdrag på 6 månader via The Place, med chans till förlängning eller övertagande av kunden.
Låter denna spännande tjänst som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Nordicinfu Care Nordicinfu Care grundades i Stockholm 2004 med målet att erbjuda specialiserad behandling i hemmiljö för patienter som lider av kroniska sjukdomar. Under årens lopp har Nordicinfu Care byggt upp en omfattande kompetens och marknadsnärvaro inom områdena diabetes, kardiologi och pulmonologi, neurologi och immunologi. Inom alla dessa områden tillhandahåller Nordicinfu Care läkemedel och/eller medicinteknisk utrustning och har utvecklat ett strukturerat stöd för patienter och vårdpersonal.
Visionen är att bidra till ett ökat oberoende och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av kroniska sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa lösningar inom medicinteknik och läkemedel, samt att stödja sjukvården och de patienter som vårdas i hemmiljö.
The Place - Sveriges enda Worklife Partner Låter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.
