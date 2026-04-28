Dagsjuksköterska till Heldygnsvård barn och unga på SCÄ
Vi söker dig som vill arbeta som dagsjuksköterska med ett övergripande samordningsansvar på vår heldygnsvårdsavdelning för barn och unga. Här blir du en del av ett erfaret team med hög kompetens inom regional ätstörningsvård samt nationell högspecialiserad vård för patienter med ätstörningar i kombination med psykiatrisk samsjuklighet.
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 300 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Vill du arbeta med och lära dig mer om patienter med ätstörningar?
Vi erbjuder dig som utbildad sjuksköterska en stimulerande och trevlig arbetsplats därvi har patienten i centrum. Du får inledningsvis utbildning i våra behandlingsmetoder och sedan efterföljande utveckling samt handledning utifrån behov. Vi har sedvanlig ätstörningsvård och bedriver sedan 1 december 2023, nationell högspecialiserad vård (NHV) för patienter med komplex ätstörning tillsammans med psykiatrisk samsjuklighet. Vi är ett engagerat team med hög kompetens och goda förutsättningar för att vårda patienter med särskilt komplexa behov.
Arbetsuppgifter:
Som dagsjuksköterska har du en central, samordnande roll där du säkerställer kontinuitet och hög vårdkvalitet under vardagarna. Du arbetar nära ledningen med förbättringsarbete och stöttar kollegor i deras dagliga utveckling. Vi vårdar även patienter enligt LPT, där deltagande vid tvångsåtgärder ingår i arbetsuppgifterna. I rollen ingår även att arbeta med sondmatning vid behov. Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Koordinering och ledning: Du planerar och fördelar avdelningens dagliga arbete i samråd med arbetsledande sjuksköterska och bemanningsassistent. Du ansvarar för att checklistor, vårdplaner och "att göra-listor" följs och hålls uppdaterade.
Kliniskt arbete och ronder: Du deltar aktivt i ronder och rapporteringar, ansvarar för läkemedelshantering samt medverkar vid inskrivningssamtal och eventuella tvångsåtgärder.
Kvalitetssäkring: Du säkerställer en trygg, personcentrerad vård och ansvarar för att patientrelaterad dokumentation (exempelvis i Lifecare och LPT-handlingar) hanteras korrekt.
Administration och planering: Du sköter logistiken kring inskrivningar och utskrivningar, uppdaterar vårdplatslistor och ser till att information flödar rätt mellan olika yrkeskategorier, som exempelvis köksbiträden och medicinska sekreterare.
Utbildning och introduktion: Du fungerar som ett stöd för dina kollegor och bidrar aktivt till att introducera och kompetensutveckla ny personal
Anställningsform och arbetstider:
Tjänsten är tillsvidareanställning i grundbefattning som sjuksköterska med uppdrag som dagsjuksköterska som löper ett år i taget.
Heltid 40 timmar/vecka, 07:30-16:00.
Du är legitimerad sjuksköterska med gärna minst fem års erfarenhet. Du har haft en liknande ledande roll och har tidigare arbetat inom psykiatrisk vård och/eller med patienter med ätstörningar. Erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande. Erfarenhet inom somatisk vård, kunskap i TakeCare och LifeCare samt genomförd Bergenutbildning ses också som meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du är en person som är trygg i din roll som sjuksköterska och vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter, att du är driven i förbättringsarbeten och tar initiativ till vårdutveckling. Du är kommunikativ, tydlig och förtroendefull.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme, samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation i din ansökan.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Psykiatri, Stockholms centrum för ätstörningar, Heldygnsvård barn och unga
Lena Elfström, Vårdförbundet 0812340492
9879394