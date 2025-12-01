Daglig verksamhet växer och vi söker nu vår tredje chef
Ängelholms kommun, Funktionsstöd
2025-12-01
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa? Publiceringsdatum2025-12-01Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom Daglig verksamhet har du ett brett och meningsfullt uppdrag. Du ansvarar, gemensamt med dina två chefskollegor, för att strategiskt och operativt leda, planera och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi både på grupp och övergripande nivå. Verksamheten står mitt i ett kraftfullt utvecklingsarbete där nya lokaler planeras, verksamheter flyttas och en aktivitetsbaserad struktur formas. Tillsammans med dina chefskollegor arbetar du för att skapa en trygg, utvecklande och meningsfull Daglig verksamhet för personer med beslut enligt LSS.
Du kommer att leda flera olika arbetsgrupper och förväntas skapa struktur, tydlighet och gemenskap i det dagliga arbetet. Rollen kräver närvaro, lyhördhet och förmåga att se både helheten och individen. Du blir en del av en stor ledningsgrupp med en verksamhetsutvecklare, en processkoordinator och tretton övriga enhetschefskollegor som driver utvecklingen inom Funktionsstöd ett område som just nu befinner sig i en spännande fas med fokus på modernisering och professionalisering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en inspirerande ledare lyhörd, strukturerad, ansvarsfull och eftertänksam som prestigelöst leder genom dialog och bygger tillit, relationer och arbetsglädje.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
* Kunskap om LSS-lagstiftning och arbetsrätt
* Relevant högskoleutbildning, som arbetsgivaren bedömer lämplig
* Erfarenhet av samverkan och arbete i politiskt styrd organisation
* Förmåga att ha helhetsperspektiv (ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet) samtidigt som brukarens bästa alltid är i centrum
* Förståelse för vikten av teamarbete och samverkan med exempelvis boendeverksamheter du är en främjande och positiv samarbetspartner
* Erfarenhet av att arbeta utifrån personcentrerat förhållningssätt
* Har kunskap och erfarenhet av evidensbaserad praktik.
Meriterande är om du:
* Har erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet, gärna Daglig verksamhet
* Har kunskaper om Socialstyrelsens riktlinjer för utvecklande Daglig verksamhet
* Har vana av att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete, såsom rutiner, avvikelsehantering, egenkontroll och ledningssystem
* Har vana av att driva samverkan och nätverkande mot tredje part.
Hos oss får du ett uppdrag som är både utmanande och meningsfullt, i en organisation där engagemang, utveckling och samverkan står i fokus. Som medarbetare i Ängelholms kommun får du bland annat friskvårdsbidrag, semesterväxling och tillgång till ett starkt kollegialt nätverk där vi lär och utvecklas tillsammans.
Körkort är ett krav. Utdrag ur belastningsregistret begärs vid anställning. Vi kommer att hålla fysiska intervjuer 14 och 16 januari. Vid behov så kan digitala intervjuer komma att genomföras veckan innan de fysiska intervjuerna också.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
