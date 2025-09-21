Dag-USK till Göstorpsgården i Laholm - Vi söker en omhändertagande person!
Haga Göstorp Psykiatri AB / Undersköterskejobb / Laholm Visa alla undersköterskejobb i Laholm
Göstorpsgården är ett privat psykiatriboende i Laholm som erbjuder både korttidsboende och boende med särskild service (BMSS), men det vi efterfrågar är en person som ska jobba på korttidsavdelningen.
Korttidsavdelning är återhämtning och rehabilitering av personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa
Vi arbetar med ett person centrerat förhållningssätt där trygghet, delaktighet och individuellt stöd är kärnan i vår verksamhet.
Vi söker nu dagpersonal som brinner för att ta hand om de boende och skapa en trygg och omhändertagande miljö.
Vi söker dig som är har ett stort intresse av att ge omhändertagande och tryggt stöd till våra boende. Ett lugnt och empatiskt bemötande är avgörande i ditt arbete.
Vi erbjuder:
En trygg och stöttande arbetsmiljö
Möjligheten att göra en verklig skillnad för de som bor hos oss
Tjänstgöring på dag, med en schemalagd tjänstgöringsgrad
Tycker du att det passar dig? Skicka ett mejl med CV till info@hagagostorp.se
Plats: Göstorpsvägen 116A, Laholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@hagagostorp.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haga Göstorp Psykiatri AB
(org.nr 556180-8816)
Göstorpsvägen 116A (visa karta
)
312 92 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göstorpsgården Jobbnummer
9518876