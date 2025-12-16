Dag/ Kväll/ helg personal till Omsorgsfamiljens hemtjänstFruängen
Du kommer att arbeta i Fruängen/Bredäng med omnejd. Våra trevliga kontor ligger centralt belägna och vi startar alltid dagen med ett morgon respektive eftermiddagsmöte för uppdatering och information. Våra kunder bor i respektive närområde så det är inga långa avstånd till kunderna under ett arbetspass. Du träffar dina medarbetare och din Samordnare många gånger under ett arbetspass och vi finns alltid på plats för stöd och hjälp i ditt arbete. Vi söker dig som är utbildad Undersköterska och som är beredd att ta ett stort ansvar för våra kunders omsorg och för att bidra till företagets utveckling. Du har alltid stöd från Samordnare på kontoret så du är aldrig ensam. Vi har en fantastisk arbetsgrupp så det är viktigt att du är beredd att bidra till en god stämning där vi hjälper och stödjer varandra för kundernas bästa. Du måste behärska svenska språket väl i både tal och skrift för att kunna skapa en trygg situation för våra pensionärer. Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss i vår fina hemtjänst i Fruängen. Omsorgsfamiljen har i dag 450 pensionärer som har valt oss som sin utförare och vi växer stadigt. Vi trivs tillsammans och våra medarbetare har alla en lång erfarenhet med gedigen kompetens. Vi söker fler undersköterskor för omsorgsuppdrag med dag eller kvällstjänst i hemtjänsten. Vårt mål är att alltid kunna erbjuda en hög kvalitet där vi vet att kontinuiteten är det viktigaste för våra kunders hälsa och trygghet. Vi har öppet hus varje vecka för alla våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: tina.eriksson@omsorgsfamiljen.se Arbetsgivare Omsorgsfamiljen H.E.M.Personlig Assistans AB
(org.nr 556826-7875), http://www.omsorgsfamiljen.se
Hagsätra torg 44 (visa karta
)
124 73 HAGSÄTRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsfamiljen Jobbnummer
9646153