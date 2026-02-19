Däcktvättare sökes till kund i Mjölby!
2026-02-19
Söker du ett aktivt och fysiskt arbete där ingen tidigare erfarenhet krävs? Då kan detta vara jobbet för dig! Vi söker nu däcktvättare till vår kund i Mjölby inför högsäsongen.
Arbetet är intensivt och bedrivs i ett högt tempo. Det viktigaste är att du har god fysik, är noggrann och trivs med ett praktiskt arbete. På arbetsplatsen råder en familjär stämning och du får kontinuerlig hjälp och stöttning av erfarna kollegor.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Tvätta däck som ska bytas på bilar
Märka upp och lagerföra däck
Plocka lagerprodukter
Pumpa däck
Hantera returer
Tjänsten är på heltid under högsäsongen mars till april, med arbetstider måndag till fredag kl. 08.00-18.00. Start är planerad till tidigast vecka 12, men kan komma att justeras beroende på väderförhållanden. Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund. För dig som visar engagemang och framåtanda finns goda möjligheter till förlängning eller fortsatt arbete på andra uppdrag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är tillgänglig för heltidsarbete i Mjölby med start i mars
Trivs med fysiskt och aktivt arbete
Är positiv, driven och initiativtagande
Trivs med både självständigt arbete och teamarbete
Har B-körkort och tillgång till egen bil (ingen kollektivtrafik till arbetsplatsen)
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har ett intresse för eller erfarenhet av arbete med fordon.
Vi ser gärna att du bor i närheten av Mjölby, Motala, Vadstena, Skänninge eller Linköping.
Tveka inte att ansöka redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Hargsvägen 82 (visa karta
)
595 54 MJÖLBY Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Evelina Karlsson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9752167