Däcktekniker till Euromaster i Gävle med fokus LV
2025-09-12
Nu förstärker vi vårt team i Gävle med en ny kollega! Ta chansen och sök ett omväxlande arbete på Europas och Sveriges största däckkedja och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg.
Är du vår nästa däcktekniker med fokus på tunga fordon?
Nu söker vi en driven däcktekniker till vår Euromaster-filial i Gävle! Vi är ett sammansvetsat team som brinner för att ge våra kunder bästa möjliga service, och vi ser fram emot att välkomna dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Din roll
Som däcktekniker hos oss arbetar du främst med tunga fordon som lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner, men du är också behjälplig med personbilar vid behov. Dina dagar kommer att fyllas med varierande arbetsuppgifter som däckskifte, montering, reparation och balansering. En viktig del av jobbet är även vår breakdown-tjänst, där du rycker ut och utför arbete direkt ute på vägen samt direkt hos kund.
Vi söker dig som har ett stort intresse för fordon och som trivs med att arbeta både självständigt och i team. För den här tjänsten är det krav på både B- och C-körkort.
Är du redo att ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan idag!
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från arbete inom däck och framförallt med fokus på Lastvagnar
Innehar B-körkort samt C-körkort
Tycker om att arbeta självständigt och är van att hugga i när det behövs
Har kundfokus, driv och gillar en omväxlande arbetsdag
Tidigare haft kundkontakt och försäljningserfarenhet är meriterande
Har datorvana och erfarenhet av administration är meriterande
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, varför det är viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person. Intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillsättning ser vi gärna sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556078-6500), https://www.euromaster.se/privat Jobbnummer
9507105