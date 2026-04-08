Däcktekniker för industri och entreprenad - Euromaster Sandviken
2026-04-08
Nu förstärker vi vårt team i Gävle & Sandviken med en ny kollega! Ta chansen och sök ett omväxlande arbete på Europas och Sveriges största däckkedja och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg.
Är du vår nästa däcktekniker med fokus på tunga fordon?
Nu söker vi en driven och serviceinriktad däcktekniker till vår verksamhet i Gävle & Sandviken! Vi är ett sammansvetsat team som brinner för att ge våra kunder bästa möjliga service, och vi ser fram emot att välkomna dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Din roll
Som däcktekniker hos oss arbetar du med tunga fordon som lastbilar och fordon inom industri och entreprenad. Dina dagar kommer att fyllas med varierande arbetsuppgifter som däckskifte, montering, reparation och balansering. I din roll kommer du främst att arbeta ute på plats hos kund och serva våra olika industrier med däck. För att trivas i den här rollen ser vi att du har erfarenhet av liknande arbete, att du drivs av eget ansvar och kan arbeta både självständigt samt i team. Du utgår från en av våra filialer i området.
För den här tjänsten är det krav på B-körkort och har du C-körkort är det meriterande.
Är du redo att ta nästa steg i karriären och bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan idag!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med däck inom industri eller entreprenad
Har B-körkort, C-körkort är meriterande
Tycker om att arbeta självständigt och är van att hugga i när det behövs
Har kundfokus, driv och gillar en omväxlande arbetsdag
Tidigare haft kundkontakt och försäljningserfarenhet är meriterande
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, varför det är viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person. Intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi har kollektivavtal och erbjuder en konkurrenskraftig lön, bra personalförmåner och ett varierande arbete med kontinuerlig utveckling. Tillsättning ser vi gärna sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaster AB
(org.nr 556078-6500)
803 09 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9842042