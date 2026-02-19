Däckson i Karlskoga söker säsongspersonal

Däckson i Karlskoga AB / Montörsjobb / Karlskoga
2026-02-19


Visa alla montörsjobb i Karlskoga, Lekeberg, Degerfors, Nacka, Storfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Däckson i Karlskoga AB i Karlskoga

Vi söker säsongspersonal inför vårsäsongen till vår verkstad i Karlskoga. För rätt person finns möjlighet till en fast anställning.
De vi söker skall helst ha intresse av att skruva med bilar, vara noggrann och ansvarstagande, vi ser gärna att man har någon form av erfarenhet av att skruva med bilar.
Arbetet kommer mestadels bestå av att skifta hjul på personbilar, montera och balansera däck.
Beroende på personliga förutsättningar kommer utbildning ges inom de områden där så behövs, det viktiga är att man har viljan att lära sig, är nyfiken och lyhörd.
Vid eventuella frågor kontakta Peter Fredriksson eller Johan Övelius på 0586-34090
Maila ansökan till info@dackson.com senast 5/3-2026

Rekryteringsprocessen sker löpande under ansökningstiden
Visstidsanställning, lön enligt kollektivavtal, tillträde snarast.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: info@dackson.com

Arbetsgivare
Däckson i Karlskoga AB (org.nr 556701-0490)
Maskinvägen 2 (visa karta)
691 37  KARLSKOGA

Kontakt
Johan Övelius
info@dackson.com
0586-340 90

Jobbnummer
9751797

Prenumerera på jobb från Däckson i Karlskoga AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Däckson i Karlskoga AB: