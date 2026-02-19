Däckson i Karlskoga söker säsongspersonal
Däckson i Karlskoga AB / Montörsjobb / Karlskoga Visa alla montörsjobb i Karlskoga
2026-02-19
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Däckson i Karlskoga AB i Karlskoga
Vi söker säsongspersonal inför vårsäsongen till vår verkstad i Karlskoga. För rätt person finns möjlighet till en fast anställning.
De vi söker skall helst ha intresse av att skruva med bilar, vara noggrann och ansvarstagande, vi ser gärna att man har någon form av erfarenhet av att skruva med bilar.
Arbetet kommer mestadels bestå av att skifta hjul på personbilar, montera och balansera däck.
Beroende på personliga förutsättningar kommer utbildning ges inom de områden där så behövs, det viktiga är att man har viljan att lära sig, är nyfiken och lyhörd.
Vid eventuella frågor kontakta Peter Fredriksson eller Johan Övelius på 0586-34090
Maila ansökan till info@dackson.com
senast 5/3-2026
Rekryteringsprocessen sker löpande under ansökningstiden
Visstidsanställning, lön enligt kollektivavtal, tillträde snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: info@dackson.com Arbetsgivare Däckson i Karlskoga AB
(org.nr 556701-0490)
Maskinvägen 2 (visa karta
)
691 37 KARLSKOGA Kontakt
Johan Övelius info@dackson.com 0586-340 90 Jobbnummer
9751797