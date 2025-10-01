Däckskiftare säsongsjobb - Till BMW i Karlstad
Autowåx Bil AB / Montörsjobb / Karlstad Visa alla montörsjobb i Karlstad
2025-10-01
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Autowåx Bil AB i Karlstad
Har du ett brinnande intresse för premiumbilar? Kom och arbeta med oss på Autowåx Bil - en av de bästa BMW-återförsäljarna i Sverige.
Om jobbet
Nu förstärker vi vårt team inför kommande däcksäsong. Ta chansen och bli en del av vårt däckteam och ge premiumservice till våra kunder!
Däckteamet ansvarar för hela processen - skifta- & tvätta hjul & hämta-lämna-service till/från vårt däckhotell. I vår verkstad är stämningen på topp & arbetstempot högt - passa på att söka tjänsten om just DU skulle passa in i vårt team.
Tillsättning av tjänsten sker i oktober och anställningstiden är ca 3-4 veckor.
Vem är du?
• Du har ett fordonsintresse
• Du innehar B-körkort
• Du är van att hugga i när det krävs
• Du gillar omväxlande arbete och kan jobba i högt tempo
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och sätter säkerheten först för både medarbetare och kunder. Därför är det viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person.
Intresserad av att jobba med oss? Kontakta oss nu - vi ser fram emot att träffa dig!
Skicka oss ditt CV med rubrik Däckteam och några rader om dig till: nymedarbetare@autowax.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: nymedarbetare@autowax.se Arbetsgivare Autowåx Bil AB
(org.nr 556528-3164)
Säterivägen 24 (visa karta
)
653 41 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9534303