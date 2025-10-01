Däckskiftare säsongsjobb - Till BMW i Karlstad

Autowåx Bil AB / Montörsjobb / Karlstad
2025-10-01


Visa alla montörsjobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Autowåx Bil AB i Karlstad

Har du ett brinnande intresse för premiumbilar? Kom och arbeta med oss på Autowåx Bil - en av de bästa BMW-återförsäljarna i Sverige.
Om jobbet
Nu förstärker vi vårt team inför kommande däcksäsong. Ta chansen och bli en del av vårt däckteam och ge premiumservice till våra kunder!
Däckteamet ansvarar för hela processen - skifta- & tvätta hjul & hämta-lämna-service till/från vårt däckhotell. I vår verkstad är stämningen på topp & arbetstempot högt - passa på att söka tjänsten om just DU skulle passa in i vårt team.
Tillsättning av tjänsten sker i oktober och anställningstiden är ca 3-4 veckor.
Vem är du?
• Du har ett fordonsintresse
• Du innehar B-körkort
• Du är van att hugga i när det krävs
• Du gillar omväxlande arbete och kan jobba i högt tempo

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och sätter säkerheten först för både medarbetare och kunder. Därför är det viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person.
Intresserad av att jobba med oss? Kontakta oss nu - vi ser fram emot att träffa dig!
Skicka oss ditt CV med rubrik Däckteam och några rader om dig till: nymedarbetare@autowax.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: nymedarbetare@autowax.se

Arbetsgivare
Autowåx Bil AB (org.nr 556528-3164)
Säterivägen 24 (visa karta)
653 41  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9534303

Prenumerera på jobb från Autowåx Bil AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Autowåx Bil AB: