Däckskiftare säsong till Ettans Gummi AB i Veberöd!
2026-03-18
Ettans Gummi AB är en etablerad däck- och bilverkstad i Veberöd. Vi är ett litet, sammansvetsat team där flera medarbetare har arbetat tillsammans under lång tid. Här värdesätter vi kvalitet, noggrannhet och laganda. För oss är säsongen årets viktigaste period, och vi lägger stor vikt vid att jobbet blir rätt gjort från början.
Om rollen
Vi söker nu en erfaren däckskiftare till vårsäsongen, med god möjlighet till fortsatt arbete under sommaren. Tillsammans med kollegorna tar du emot bilar som kommer in i verkstaden och ser till att de får rätt sommardäck. Du arbetar med verktyg som mutterdragare och följer tydliga rutiner, så att varje bil lämnar verkstaden säker och redo för vår- och sommarväglag. Fokus ligger också på hjulförvaring, där du hämtar, tvättar och hanterar hjul på ett strukturerat och noggrant sätt. Vi använder handtruck och handkärra.
I rollen som däckskiftare kommer du ansvara för:
Däckskifte i verkstad
Hantering av hjulförvaring
Allmänt verkstadsarbete kopplat till däckservice
Samarbete med kollegor för att hålla högt tempo och kvalitet under säsong
Arbetstider: måndag till fredag 07:30 - 16:30 Omfattning: Heltid Tillträde: Omgående. Säsongen är till och med 15 maj med god möjlighet till förlängning.
Våra kompetenskrav
Dokumenterad erfarenhet av däckskifte och arbete i verkstad
B-körkort
Flytande i svenska, både tal och skrift
Detta är även meriterande
Tillgång till egen bil (med hänsyn till arbetets lokalisering)
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor. Här blir du en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare. Så ansöker du
