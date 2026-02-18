Däckpersonal till Liljas Växjö inför våren 2026!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-02-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning engagerad och pålitlig däckpersonal till vårens däckskiftessäsong 2026. Uppdraget passar dig som trivs med praktiskt arbete i högt tempo och vill bidra till effektiv service i en professionell verkstadsmiljö!
Uppdraget har preliminär start vecka 12 och pågår i cirka fem veckor. Arbetet är fysiskt och tempot periodvis högt, vilket passar dig som trivs med praktiskt arbete och tydliga arbetsuppgifter.
Tidigare erfarenhet av däckskifte är väldigt meriterande!
I rollen som däckpersonal arbetar du huvudsakligen med:
Däckskifte och montering
Kontroll av lufttryck samt däckens skick
Hantering, sortering och förvaring av hjul i däckhotell
Samarbete med kollegor samt viss kundkontakt för att säkerställa effektiva däckbyten
Vi erbjuder:
Arbete i en professionell och välorganiserad verkstad
En trygg arbetsmiljö med engagerade kollegor
Konkurrenskraftiga villkor
Är du intresserad av ett praktiskt och utvecklande uppdrag under vårsäsongen är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd, serviceinriktad och ansvarstagande
Arbetar strukturerat och noggrant även vid högt arbetstempo
Har en positiv inställning och trivs med att arbeta i team
Krav och meriter:
B körkort är ett krav
Truckkort är meriterande
Tidigare erfarenhet av fysiskt arbete, lager eller bilservice är meriterande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Ljungadalsgatan 1 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9749814