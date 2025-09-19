Däckpersonal/däckmontör på heltid till företag i Malmö!
2025-09-19
Nu söker vi däckpersonal till kommande däcksäsong hos vår kund i Fosie! Har du ett stort bilintresse och vill jobba heltid under högsäsongen med däckbyte? Då kan detta vara jobbet för dig!
Inför den kommande däcksäsongen söker vi nu flera däckmontörer till vår kund i Fosie, Malmö. Det här är ett perfekt uppdrag för dig som har ett bilintresse, trivs med fysiskt arbete och gillar att arbeta i ett högt tempo tillsammans med andra. Uppdraget pågår under högsäsongen från mitten av oktober till mitten av december.
Du kommer att arbeta heltid måndag till fredag mellan klockan 07:00-16:00.
I rollen som däckmontör kommer du att arbeta med att skifta från sommar- till vinterdäck på personbilar, både för bokade kunder och drop-in. Arbetet utförs på plats i verkstaden och du och dina kollegor skiftar på upp till åtta bilar i timmen. Utöver själva skiftet ingår även tvätt och hantering av däcken samt förflyttning till och från kundens däckförvaring. Du arbetar tillsammans med erfarna montörer i en miljö där noggrannhet, tempo och samarbete är avgörande för att leverera hög kvalitet och god kundservice.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen behöver du ha manuellt B-körkort, kunna tala och förstå svenska samt klara av fysiskt krävande arbetsuppgifter. Du bör vara ansvarsfull, effektiv och ha lätt för att samarbeta med andra. Tidigare erfarenhet av liknande arbete, till exempel däckskifte eller arbete på bilverkstad är meriterande. Det är även meriterande om du har en fordonsteknisk eller mekanisk utbildning i bagaget.
Du blir anställd som konsult via StudentConsulting men jobbar ute hos vår kund under hela uppdraget. Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan om du är intresserad.
Ta chansen att bli en del av ett sammansvetsat team i en fartfylld bransch där ditt arbete gör skillnad varje dag. Vi ser fram emot att höra från dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
