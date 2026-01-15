Däckmontörer sökes till Däckia Vega i Haninge (Däckia)
2026-01-15
Däckmontörer sökes till Däckia Vega i Haninge en del av Däckia inför vårens högsäsong. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av däckskifte och trivs i en strukturerad verkstadsmiljö med högt tempo och tydliga rutiner.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Skifta däck med hög precision
Köra in och ut kundbilar i verkstaden
Hämta, bära och hantera däck från förvaring
Grundläggande däckservice
Säkerställa ordning och följa säkerhetsrutiner
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av däckbyte (yrkesmässigt eller privat på regelbunden nivå)
God fysisk förmåga
Pålitlig, punktlig och arbetsdisciplinerad
Erfarenhet av krängning, balansering eller punkteringslagning
Tidigare arbete i verkstad eller däck hotell
Körkort (kunder kör ofta in själva)
Arbetstid
Måndag-fredag kl. 07:00-16:00.Så ansöker du
Du behöver inte ett avancerat CV. Skriv kort:
Var du fått din däckvana
Din tillgänglighet
Varför du passar för rollen
Som konsult via Northern Skill får du
Trygga villkor och snabb återkoppling
Stöd under hela uppdraget
Möjlighet till fler säsongsuppdrag
