Däckmontörer sökes till Däckia Trollbäcken i Tyresö (Däckia)

Northern Skill AB / Montörsjobb / Stockholm
2026-01-15


Däckmontörer Däckmontörer sökes till Däckia Trollbäcken i Tyresö en del av Däckia inför vårens högsäsong. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av däckskifte och trivs i en strukturerad verkstadsmiljö med högt tempo och tydliga rutiner.

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
Skifta däck med hög precision

Köra in och ut kundbilar i verkstaden

Hämta, bära och hantera däck från förvaring

Grundläggande däckservice

Säkerställa ordning och följa säkerhetsrutiner

Meriterande
Dokumenterad erfarenhet av däckbyte (yrkesmässigt eller privat på regelbunden nivå)

God fysisk förmåga

Pålitlig, punktlig och arbetsdisciplinerad

Erfarenhet av krängning, balansering eller punkteringslagning

Tidigare arbete i verkstad eller däck hotell

Körkort (kunder kör ofta in själva)

Arbetstid
Måndag-fredag kl. 07:00-16:00.

Så ansöker du
Du behöver inte ett avancerat CV. Skriv kort:

Var du fått din däckvana

Din tillgänglighet

Varför du passar för rollen

Som konsult via Northern Skill får du
Trygga villkor och snabb återkoppling

Stöd under hela uppdraget

Möjlighet till fler säsongsuppdrag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7057636-1790829".

Arbetsgivare
Northern Skill AB (org.nr 559450-6346), https://jobb.northernskill.se
Marknadsgränd 2 (visa karta)
135 40  TYRESÖ

Arbetsplats
Northern Skill

Jobbnummer
9685845

