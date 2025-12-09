Däckmontörer & Däckskiftare sökes till kund i Strängnäs!
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Strängnäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Strängnäs
2025-12-09
Är du en noggrann och engagerad person som trivs med fysiskt arbete? Vill du jobba med däckbyte och däckservice i Strängnäs? Sök tjänsten som Däckmontör & Däckskiftare idag! Vi söker nu serviceinriktade och ansvarsfulla däckmontörer och däckskiftare till en av våra kundföretag i Strängnäs. Här får du möjlighet att arbeta i en bransch som utvecklas och där din arbetsinsats gör skillnad - särskilt under intensiva säsonger för däckbyte.
Dina arbetsuppgifter inom däckmontage och däckskifte Skifta och montera däck på personbilar, lätta lastbilar och andra fordon.
Genomföra balansering och kontroll av däck samt fälgar.
Inspektera däck för slitage, skador och rapportera eventuella avvikelser.
Bidra till att upprätthålla en säker och trivsam arbetsmiljö.
Lasta, lossa samt organisera däcklager vid behov.
Krav och kvalifikationer för Däckmontörer & Däckskiftare i Strängnäs Erfarenhet av däckskifte, fordonsservice eller annat liknande arbete är meriterande.
God fysik då arbetet innebär en del tunga lyft.
Du är noggrann, effektiv och trivs med att arbeta under tidspress vid högsäsong.
B-körkort (manuell växellåda) är ett krav.
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Meriterande erfarenheter för däckmontörs- och däckskiftarjobb Praktisk förståelse för däck, hjul och fordonsunderhåll.
Erfarenhet från tidigare arbete på verkstad eller i däckhotell.
Certifikat/utbildning inom däckteknik är ett stort plus.
Vana av kundkontakt och serviceyrken.
Personlig profil
Vi söker dig som är lösningsorienterad, flexibel och har hög arbetsmoral. Du uppskattar lagarbete och bidrar med positiv inställning även under stressiga perioder. Som däckmontör och däckskiftare arbetar du noggrant med säkerhet och kvalitet i fokus. Du är ansvarstagande och har lätt för att självständigt strukturera ditt arbete.
Ansökan - Däckmontörer och däckskiftare i SträngnäsÄr du intresserad av tjänsten eller har frågor? Kontakta vår rekryterare Marco via e-post: marco.guerra@fordonsakademin.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om FordonsakademinFordonsakademin är en ledande aktör inom rekrytering och bemanning för fordonsindustrin. Vi erbjuder långsiktiga matchningar mellan arbetsgivare och arbetssökande över hela landet. Som en del av Arenakoncernen fokuserar vi på hållbara och kvalitetssäkrade bemanningslösningar för branschen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Marco Guerra marco.guerra@fordonsakademin.se 070-376 04 06 Jobbnummer
9635278