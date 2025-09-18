Däckmontörer för säsongsarbete i Sundsvall
KFX HR-partner Skandinavien AB / Montörsjobb / Sundsvall Visa alla montörsjobb i Sundsvall
2025-09-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Sundsvall
, Timrå
, Kramfors
, Hudiksvall
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Just nu söker vi på KFX HR- partner Nord personer som vill arbeta heltid under vårens däcksäsong hos våra kunder inom bilbranschen. Vi söker dig som trivs att arbeta i högt tempo och vill arbeta hos en attraktiv arbetsgivare med tvätt och sortering av däck. Är du noggrann och effektiv och trivs att arbeta i team? Då kan detta vara något för dig!
Våra kunder har sina verkstäder på flertal platser i Sundsvall. Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekrytering, bemanning och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är enormt stolta att ha funnits i branschen i mer än 30 år. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare, därav värdesätter vi dina åsikter högt och är lyhörda.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det väsentligt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt, därav är det betydelsefullt att förstå vår samt kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är stolthet, omtanke och engagemang. Dessa tre ledord genomsyrar allt vi på KFX HR-partner gör.Dina arbetsuppgifter
Som däckpersonal kommer du att arbeta med tvättning av däck samt sortering av däck. Du kommer också arbeta med att lasta av/på däcken från olika transporter. På vissa verkstäder kommer man placera däck med tryck och därför kan truckkörkort vara ett krav. Som däckpersonal är det viktigt att du är noggrann och effektiv i ditt arbete. Har du tidigare erfarenhet inom området kommer du snabbt in i arbetet och vet vad som förväntas av dig.Kvalifikationer
Viktigt för tjänsten är att du har körkort, truckkörkort och förstår vikten av ett noggrant arbete. Vidare trivs du i en miljö som präglas av service där alla skall vara med och bidra till en trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats. För att trivas i rollen är du van att arbeta under ett högt arbetstempo där effektivitet är i fokus samt tunga lyft.
Övrigt
Om detta låter som något för dig uppmuntrar vi dig att skicka in ansökan redan nu! Vi jobbar med löpande urval och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum, så sök direkt!
Vi tar ej emot ansökningar via mail eller telefon, och hänvisar dig att söka direkt via vår hemsida. Har du frågor eller funderingar? Kontakta ansvarig rekryterare Amanda Blomkvist på amanda.blomkvist@kfx.se
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9515305