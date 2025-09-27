Däckmontör under säsong sökes till företag i Linköping!
Är du en person som uppskattar ett fysiskt krävande arbete samt är intresserad av att arbeta inom en familjär arbetsmiljö i nära samarbete med ett team? Då kan denna möjlighet vara av intresse för dig! Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då vi genomför en löpande urvalsprocess!
OM TJÄNSTEN
I rollen som däckmontör kommer du att samarbeta nära med dina kollegor på en trivsam, sammanhållen och säker arbetsplats. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att fokusera på däckbyten och montering med stort fokus på kundnöjdhet. Företagskulturen präglas av en mentalitet som främjar ett arbete med frihet under ansvar. Du kommer att få en grundlig introduktion genom att följa en anställd och successivt lära dig arbetsuppgifterna steg för steg. För att lyckas i rollen söker vi dig som trivs med ett fysiskt krävande arbete och som är handlingskraftig, positiv och självgående.
Arbetstiderna är förlagda mellan kl. 06:30-16:30 mån-tors och fredag kl. 06:30-17:00. Utbildningen startar igång runt 15 oktober och uppdragets första dag är runt 1 november och sträcker sig heltid under cirka tre veckor.
Du erbjuds
• En dedikerad konsultchef och karriärspartner
• Möjlighet att få vara en del av ett familjärt, växande och tryggt företag
• Arbetslivserfarenhet inom både verkstadsmiljö och kundservice
Dina arbetsuppgifter
• Genomföra däckbyte på bilar
• Byta/montera fälgar på bilar
• Utföra punkteringslagningar
• Sälja däck
• Ta emot kunder både fysiskt och via telefon
VI SÖKER DIG SOM
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift då arbetet kräver de
• Har ett intresse av bilar/verkstad
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom service
• Har en avslutad gymnasieexamen
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att hantera likvärdiga arbetsuppgifter
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ansvarstagande
