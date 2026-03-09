Däckmontör till vår nya däckverksamhet i Luleå - CV-fri ansökan!
Norrlands Bil Sverige AB / Montörsjobb / Luleå Visa alla montörsjobb i Luleå
2026-03-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrlands Bil Sverige AB i Luleå
, Piteå
, Skellefteå
, Arvidsjaur
, Malå
eller i hela Sverige
Däckmontör till vår nya däckverksamhet i Luleå
Nu söker vi 1-2 däckmontörer som vill vara med och sätta tonen för vår nya däckverksamhet i Luleå.
Tjänsterna är behovsbaserade under högsäsongen nu i vår, med möjlighet till förlängning om allt rullar på bra.
Du kan ansöka CV-fritt genom att svara på några korta frågor via ansökningsformuläret. Men självklart går det också bra att skicka in ett CV.
Varför Norrlands Bil?
Norrlands Bil är en värderingsdriven organisation där vår värdegrund - Kunden i fokus, Laganda, Ärlighet och Personligt Engagemang
• står för mer än bara ord. De är vår kompass och genomsyrar hur vi arbetar, leder och utvecklar vår verksamhet.
Hos oss blir du en del av ett stabilt och välkänt företag med tydligt framtidsfokus. Vi kombinerar lång erfarenhet med utvecklingsvilja och erbjuder goda möjligheter att växa tillsammans med oss.
Som medarbetare får du även ta del av flera fina förmåner - bland annat friskvårdsbidrag, förmånscykel, personalrabatter på bilköp och service samt möjlighet att delta på våra populära hobbykvällar i verkstadslokalen.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som däckmontör hos oss kommer du att arbeta med:
- Skifte av hjul på person- och transportbilar
- Lagerhantering av däck och hjul
- Kundkontakt i samband med in- och utlämning
Du arbetar nära erfarna kollegor som funnits länge inom däck och verkstad, och tillsammans tar ni er an högsäsongerna som ett lag.
Om dig
Vi söker dig som:
- Trivs med fysiskt arbete
- Är noggrann och sätter säkerheten först
- Har intresse för bilar och teknik
- Har ordning och reda som självklar utgångspunkt
- Har B-körkort och viss datorvana
Meriterande är erfarenhet från lager, bilverkstad eller däckverkstad - men det viktigaste är din inställning och vilja att lära dig.
Information & kontakt
Placeringsort: Luleå
Omfattning: Behovsanställning, 1-2 tjänster under högsäsong
Arbetstider: Dagtid
Tillträde: I samband med säsongen, i slutet av mars/början av april
Sista ansökningsdag är 2026-03-25.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor gällande tjänsten kontakta Jens Johansson 0920-24 29 22
Vi ser fram emot att höra från dig!
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrlands Bil Sverige AB
(org.nr 556111-1815), https://www.norrlandsbil.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrlands Bil Jobbnummer
9785202