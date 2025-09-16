Däckmontör med känsla för tunga fordon? Vi har jobbet för dig!
2025-09-16
DÄCKMONTÖR - TUNGA FORDON
Vår kund i Uddevalla (en del av Däckia-familjen) söker ny stjärna!
Är du expert på att montera däck på tunga fordon? Har du passion för kundservice och kvalitativt arbete? Då kan det vara dig vi söker!
Om kundenVerkstaden är en etablerad aktör inom däckservice för tunga fordon. De brinner för vårt engagemang för kvalitet och service. Som en del av Däckia-kedjan får de tillgång till omfattande kunskap och resurser, vilket möjliggör kontinuerlig utveckling för både medarbetare och deras tjänster.
Vad innebär jobbet?Här får du ett varierat och fysiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Du möts av ett engagerat team som värdesätter både kompetens och personlig service.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Däckservice på tunga fordon: lastbilar, entreprenad- och jordbruksmaskiner
Personbilsdäck: montering, balansering och reparation
Enklare bilservice på personbilar
Kundkontakt och rådgivning kring däck och underhåll
Utryckning/service ute på fält kan förekomma enligt schema
Vem är du?
Erfarenhet av däckservice, särskilt på tunga fordon (krav) Erfarenhet av personbilsdäck och bilservice är meriterande B-körkort är ett krav; C-körkort är starkt meriterande Självgående, serviceinriktad och flexibel God laganda och vilja att utvecklas
Vad erbjuder vi? Ett omväxlande och självständigt jobb i ett engagerat team Fortlöpande utbildningar och stöd från Däckia-nätverket God arbetsmiljö med stark teamkänsla Friskvårdsbidrag och andra förmåner
Sök idag!Bli en del av av vårt team - där kvalitet, kundservice och däckglädje rullar i samma riktning! Detta är en direktrekrytering och du blir anställd hos kund.
Urval och intervjuer sker löpande.
adacto people är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal.
