Däckmontör med B-kort sökes till Veho Bil Segeltorp
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2025-09-18
Vår kund i Segeltorp söker dig som vill arbeta som däckskiftare! Nu börjar högsäsongen för däckskifte och därför söker vi dig som är bilintresserad och gillar att arbeta fysiskt. Vi söker personal - sök redan idag!
Arbetsuppgifter: Du kommer att jobba hos en av våra kunder på södra sidan Stockholm. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att hjälpa verkstadens kunder med däckbyte från vinterdäck till sommardäck samt tvätt och lagerhållning. I dina arbetsuppgifter kan också viss bilkörning ingå, då de kan behöva hjälp med att köra in och ut bilar från verkstaden samt hämta och lämna däck på lagret.
Kvalifikationer:
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av att skifta däck och har arbetat med det tidigare, är driven och har rätt inställning till att jobba. Du behöver vidare kunna jobba med kroppen i högt tempo eftersom att kommande säsong innebär arbete av mycket fysisk karaktär. Du kommer att arbeta i grupp och därför är det viktigt att du kan samarbeta och hjälpa dina kollegor för att klara det som förväntas.
Krav:
Att du är fysiskt stark
Att du behärskar det svenska språket i tal och skrift
Ha fyllt 18 år
Körkort B
Meriterande:
Truckkort A+B
Tillträde:
29 sep - 5 dec Lön:
Fast enligt avtal
Arbetstider:
Dagtid mån-fre 07-16
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag!
"Sökord: däckskiftare, körkort, bilfirma, skiftare, däckhotell, montör" Publiceringsdatum2025-09-18
Rekryteringsgruppen startades år 2001 och tillhandahåller personal inom tre olika affärsområden, transport, kontor lager & industri. Vårt kontor är beläget i Stockholm. Vi tillsätter en stor variation av tjänster inom ovan nämnda affärsområden, alla med olika krav på utbildning och erfarenhet. Gemensamt för alla tjänster vi levererar är att vi håller högsta servicenivå och att vi alltid sätter kunden i fokus. Rekryteringsgruppen har sedan 2004 kollektivavtal och är ett auktoriserat Bemanningsföretag. Läs mer om oss på www.rekryteringsgruppen.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556601-0061), http://www.rekryteringsgruppen.com Arbetsplats
Rekryteringsgruppen Kontakt
Fredrik Birgersson fredrik.birgersson@rekryteringsgruppen.com Jobbnummer
9515805