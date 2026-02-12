Däckmontör Lastvagnar sökes till Däckhuset i Norrland
Citira Sweden AB / Montörsjobb / Skellefteå Visa alla montörsjobb i Skellefteå
2026-02-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Citira Sweden AB i Skellefteå
, Hedemora
eller i hela Sverige
Vi söker en driven och självgående montör, primärt för LV-sidan till vår verkstad i Skellefteå. Verkstaden arbetar med både tunga och lätta fordon och du ingår i ett team med sju medarbetare.
Då tjänsten i huvudsak berör tunga fordon söker vi dig som tidigare har arbetat med att montera och skifta hjul på tyngre fordon såsom lastbilar, bussar, entreprenad, lantbruk mm. Även arbete på fältet med servicebil ingår.
Detta är ett yrke som passar dig som är villig att hugga i, gillar lagarbete, och tycker att det är kul att träffa kunder.
Då arbetsbelastningen varierar kan övertid förekomma, framför allt i högsäsong.
Vi ser gärna att du är van vid kundkontakter och har hög servicekänsla.
Vi söker dig som:
har erfarenhet som däckmontör och kört servicebil
är en positiv person som har ett intresse för service
tycker om att arbeta självständigt och tar eget ansvar
är flexibel, stresstålig och gillar att arbete i högt tempo
har B-körkort. C-kort meriterande, köra servicebil ingår i tjänsten.
Behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Din personlighet värderas också högt då arbetet innebär att vara företagets ansikte utåt. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en god känsla för service och att du har inställningen att alltid se lösningar.
Tidigare erfarenhet från arbete inom motorbranschen och erfarenhet av personvagnar, lastvagnar och entreprenadmaskiner är meriterande.
Vill du veta mer? Kontakta Stefan Strandberg, platschef, tel. 072 062 3470.
Välkommen med din ansökan till: Info@dackhusetab.se
senast den 28/2 2026. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Info@dackhusetab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Citira Sweden AB
(org.nr 556857-7893), https://www.dackteam.se/skellefta-dackhuset/
Stålvägen 9 (visa karta
)
931 36 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Däckhuset i Norrland Kontakt
Platschef
Stefan Strandberg info@dackhusetab.se 072 062 3470 Jobbnummer
9739361