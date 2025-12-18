Däckmontör/Kundmottagare till Däckia i Jokkmokk
2025-12-18
Vi söker nu en driven och självgående äckmontör/kundmottagare till vår verkstad i Jokkmokk. Verkstaden arbetar med både tunga och lätta fordon och du ingår i ett team med 2 medarbetare.
Du kommer att arbeta inom verkstaden med att ta emot kunder och deras bilar för att montera/skifta däck/fälg på personbilar, lastbilar, entreprenad, lantbruk mm.
Då tjänsten även berör tunga fordon ser vi gärna att du tidigare har arbetat med att montera och skifta hjul på tyngre fordon såsom lastbilar, bussar, entreprenad, lantbruk mm. Servicearbete på fältet förekommer.
Som kundmottagare består dina arbetsuppgifter bland annat av att ha kontakt med kunder, butiksförsäljning samt att stödja platschefen i den löpande driften av verkstaden samt det administrativa arbetet. Du har god social förmåga och lätt för att skapa och bibehålla goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Du är plikttrogen och engagerad och säkerställer att kunderna får ett gott bemötande och en god service.
Vi söker dig som:
har erfarenhet som däckmontör
tycker om att arbeta självständigt och tar eget ansvar
är van vid kundkontakter och har hög servicekänsla
är noggrann och initiativrik
B-körkort samt svenska i tal och skrift är ett krav
Har god kunskap inom LV/EM
Vi ställer stora krav på att du är rätt som person för den här tjänsten. Och din personlighet och engagemang kommer väga tungt. Erfarenhet från arbete inom däck och/eller motorbranschen är ett krav.
Tjänsten är en 100% tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning samt lön enligt kollektivavtal.
Vill du veta mer? Kontakta Mikael Zachrisson, Platschef, tel. 070-3139065. Urval sker löpande så välkommen med din ansökan snarat till: ansokan@dackia.se
, however senast den
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: ansokan@dackia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Däckia AB
(org.nr 556527-6952)
Storgatan 33 (visa karta
)
962 31 JOKKMOKK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Däckia Jokkmokk Kontakt
Platschef
Mikael Zachrisson mikael.zachrisson@dackia.se 070-3139065 Jobbnummer
9653030