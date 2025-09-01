Däckmontör ABS Wheels Rosersberg / Sigtuna kommun
2025-09-01
ABS Wheels söker nu engagerade och erfarna däckmontörer till vår toppmoderna anläggning i Rosersberg!
Om rollen
Som däckmontör hos ABS Wheels blir du en del av ett sammansvetsat team med 28 kollegor.
Vi söker dig som har erfarenhet från bilbranschen, däckverkstad, bensinmack eller som bilmekaniker.
Du kommer att arbeta med:
Montering, balansering och byte av däck och fälgar på olika typer av fordon.
Inspektion och kvalitetskontroll av däck för att säkerställa kundernas trygghet.
Organisation och renhållning av arbetsstationer och lagret.
Erfarenhet är ett krav
B-körkort.
God fysik och arbetsvilja.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, ansvarstagande och har en positiv attityd.
Du trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga.
Du har en vilja att lära dig och bidra till en ren och organiserad arbetsmiljö.
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats med möjlighet till personlig utveckling.
Intern utbildning och stöd för att utveckla din kompetens.
En dynamisk arbetsmiljö där vi sätter teamkänslan i fokus.
Konkurrenskraftiga förmåner.
Om ABS Wheels
ABS Wheels är en av Sveriges ledande aktörer inom däck och fälgar. Med mer än 25 års erfarenhet och en stark närvaro online och i butik, erbjuder vi högkvalitativa produkter och service till kunder i hela landet. Vi arbetar i en snabb och föränderlig bransch och letar alltid efter drivna medarbetare som vill vara med på vår resa.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till jobb@abswheels.se
och ange referens ABS Wheels däckmontör 2025.
Arbetsplats: Göran Halmsjös väg 2, 195 72 Rosersberg
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas kunna välkomna dig till ABS Wheels!
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jobb@abswheels.se Arbetsgivarens referens
