Däckbytare till Hertz - vårt team söker förstärkning!
First Rent A Car AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos First Rent A Car AB i Stockholm
, Solna
, Sigtuna
, Nyköping
, Arboga
eller i hela Sverige
Att det är människorna som skapar Hertz Sveriges framgång är ingen hemlighet. Bilarna är grunden i vår verksamhet, men det är medarbetarnas engagemang, kunskap och omtanke som gör oss till det ledande hyrbilsföretag vi är.
Vår uthyrningsstation i Stockholm City söker nya medlemmar till teamet för att stärka upp under däckbytesperioden, som pågår 2 månader- med omgående start. Däckbytet sker i våra egna lokaler, där vi har bil-lyft och tillgång till tryckluftspistoler för att skapa ett effektivt däckbyte och ergonomisk arbetsmiljö.
Kravet på tjänsten som däckbytare:
• God fysik
• Noggrannhet
• Kunna läsa och skriva på svenska
• B-körkort för manuell
Meriterande:
• Truckkort A+B
• Arbetslivserfarenhet av däckskifte gärna 1-2 års erfarenhet
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som gillar högt tempo, har ett hjärta för service med fokus på kunden. Du gillar att strukturera, planera och jobba i team med andra. Du är noggrann och känner stor stolthet i att ge bästa kundupplevelse genom att bland annat bidra med välstädade och välskötta bilar. Hos oss är du är en nyckel i hela kedjan, ditt bidrag är viktigt till helhetsupplevelsen.
Vi tror att du är en nyfiken person som blir inspirerad av utmaningar- och kanske har du också ett stort bilintresse. Vana från liknande arbetsuppgifter är meriterande. Klyschan "laget före jaget" passar oförskämt bra in hos oss. Respekt för varandra, trygghet och glädje är grunden i allt vi gör.
För oss är flexibilitet gentemot våra kunder mycket viktigt, vi arbetar därför med skiftarbete och dina arbetstider kommer att variera alla veckans dagar. Vi på Hertz är kopplade till Unionen samt Transports kollektivavtal.
Hertz möter människors behov av rörelse med smarta mobilitetslösningar. Vi drivs av omtanke för våra kunder, människor och omvärlden.
Vi ser fram emot din ansökan och urval till tjänsten sker löpande. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Rent A Car AB
(org.nr 556434-7820), http://www.hertz.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Rent A Car Aktiebolag Kontakt
Balazs Keresztes, Station Manager balazs.keresztes@hertz.se Jobbnummer
9509127