Cytodiagnostiker välkomnas till Patologilaboratorier Borås
2026-04-18
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Om verksamheten
Patologilaboratoriet är en verksamhet i förändring och utveckling med ett stort fokus på digitalisering inom diagnostik. Inom klinisk patologi i Borås är vi cirka 34 medarbetare; Biomedicinska analytiker, Laboratoriebiträde, Cytodiagnostiker, Medicinska sekreterare, Patologer och Obduktionstekniker.
Vad erbjuder vi?
Som Cytodiagnostiker på enheten för klinisk patologi och cytologi arbetar du på toppen av din kompetens med varierande arbetsuppgifter. Vi söker nu en ny kollega som vill utvecklas tillsammans med oss!
En arbetsmiljö i positiv anda och omväxlande arbetsuppgifter i samarbete med övriga yrkeskategorier.
Bred kompetensutveckling i nära samarbete med patologer i daglig rutin. Utveckling och engagemang hos våra medarbetare är en viktig del av patientvården och cancerbehandling.Publiceringsdatum2026-04-18Dina arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar all cytologisk diagnostik:
Morfologisk diagnostik av gynekologiska cellprover, allmäncytologi och finnålspunktioner
Besvara cervixcytologi efter delegering
Assistering vid finnålspunktioner
Deltagande i "Rapid-on-site evaluation" (ROSE) vid endoskopiska undersökningar
Eventuellt mottagning och analys av spermaprover
Eventuellt laborativt arbete
Om dig
Vi söker dig som har specialistutbildning inom diagnostisk cytologi. Erfarenhet inom yrket är meriterande. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och kunna se ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv. Andra viktiga egenskaper är noggrannhet och förmåga att självständigt strukturera och driva dina arbetsuppgifter. Då arbetet innebär kontakt med våra kunder är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Vi arbetar dagtid måndag till fredag.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämhultsvägen 53 (visa karta
)
504 55 BORÅS Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk patologi Kontakt
Vårdförbundet, Gunilla Lundberg 0702-649470 Jobbnummer
9862542