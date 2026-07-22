Cytodiagnostiker till Cytologilaboratoriet Huddinge
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2026-07-22
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Är du en noggrann och engagerad cytodiagnostiker som vill arbeta i en avancerad diagnostisk miljö? Vi söker nu två cytodiagnostiker med magisterexamen i diagnostisk cytologi till vårt Cytologilaboratorium på Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik i Huddinge. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett spännande och utvecklande jobb med varierande arbetsuppgifter cytologisk diagnostik
en roll på ett modernt, ackrediterat laboratorium med fokus på kvalitet och förbättringsarbete
en dynamisk verksamhet där du bidrar till utvecklingen
möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning
en arbetsplats där kvalitet, samarbete och patient fokus står i centrum.
Självklart får du också ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder!Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Inom specialiteten cytologi studerar vi celler för att utreda, diagnostisera och följa upp sjukdomar. De cytologiprover som analyseras på vårt laboratorium är avgörande för att kunna ställa rätt diagnos, välja den mest lämpliga behandlingen och bedöma hur en sjukdom utvecklas över tid. Vi har även en viktig roll i det förebyggande arbetet genom vår omfattande screeningverksamhet.
I rollen arbetar du självständigt med screening och diagnostik av cervixcytologi och övrig exfoliativ cytologi. Arbetsuppgifterna omfattar bedömning och svarssättning av bland annat benign cervixcytologi, lungcytologi, urinvägscytologi och olika typer av exsudat.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom ett högspecialiserat område. Genom den centraliserade cervixcytologin på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och analyser med hög komplexitet, såsom immuncytokemi och fluorescens in situ-hybridisering (FISH), erbjuds goda möjligheter till fördjupad kompetensutveckling inom diagnostik.
Vi befinner oss dessutom i en spännande utvecklingsfas där cytologin digitaliseras, vilket ger dig möjlighet att vara med och forma framtidens diagnostiska arbetssätt. Som en del av vårt ackrediterade laboratorium arbetar du utifrån högt ställda kvalitetskrav och evidensbaserade riktlinjer. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimation som biomedicinsk analytiker, utfärdad av Socialstyrelsen
Magisterexamen i diagnostisk cytologi
Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete som cytodiagnostiker
Tidigare erfarenhet av arbete inom cytologi eller patologi.
Vi söker dig som
uppskattar ett kvalitetsmedvetet arbetssätt och vill bidra aktivt till verksamhetens fortsatta utveckling och förbättring
trivs med att arbeta både självständigt och i team samt aktivt bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat med patientprover i fokus
har mod att agera utifrån din övertygelse och är lugn, hjälpsam och serviceinriktad i ditt bemötande
underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap och är kunskapsresurs för andra
planerar och prioriterar ditt arbete effektivt och håller uppsatta tidsramar
anpassar dig till förändringar, ser möjligheter i nya arbetssätt och bidrar till utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kommer att påbörjas efter att ansökningstiden har löpt ut.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Här kan du läsa mer om Karolinska Universitetslaboratoriet.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik Kontakt
Naren Baderkhan vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se 08-12387708 Jobbnummer
10009208