Cyklande undersköterskor sökes till ett av Sveriges bästa hemtjänstområden
Borgholms kommun, Hemtjänsten + Hemsjukvård / Undersköterskejobb / Borgholm Visa alla undersköterskejobb i Borgholm
2026-07-23
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Vårt glada gäng här på Centrum Norr söker nya kollegor. Är du trygg i dig själv, lösningsorienterad med kompetens och ett hjärta för omsorgstagarna, då kommer du att platsa hos oss. Här jobbar vi med omsorgstagaren i fokus, vilket visade sig i den senaste brukarundersökningen där vi hamnade på sjätte plats i Sverige, när det gäller nöjda omsorgstagare.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor och generösa friskvårds- och skobidrag.
Väljer du att flytta till Borgholms kommun, så kommer du att bo i den kommun som rankas som den tryggaste i Sverige.Välkommen att söka en meningsfull och innehållsrik tjänst hos oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Med cykel som transportmedel får du en aktiv dag med frisk luft. Du lägger ditt eget schemaförslag med varierande och flexibla arbetstider, dag, kväll och helg. Du får introduktion och stöd från kollegor samt möjlighet till kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har yrkesbevis från Socialstyrelsen. Vi vill att du kan kommunicera på svenska, både i tal och skrift.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337195". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borgholms Kommun
(org.nr 212000-0795)
Box 52 (visa karta
)
387 32 BORGHOLM Arbetsplats
Borgholms kommun, Hemtjänsten + Hemsjukvård Kontakt
Enhetschef
Catarina Varg (åter Catarina.Varg@borgholm.se +4648588127 Jobbnummer
10010265