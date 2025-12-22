Cyklande renhållningsarbetare, sommarjobb
Region Gotland / Renhållningsjobb / Gotland Visa alla renhållningsjobb i Gotland
2025-12-22
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Trafik- och gatuenheten
Park- och trafikavdelningen sköter utemiljön som ägs av Region Gotland för att erbjuda allmänheten en trivsam park-, natur- och stadsmiljö.
Till trafik- och gatuenhetens uppgifter hör också renhållning, sopning, snöröjning och halkbekämpning, drift och underhåll av gator och vägar. Avdelningen ansvar för förvaltningens maskiner, fordon och fordonsverkstadsarbeten.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vill du ha ett av Gotlands roligaste sommarjobb och samtidigt vara med att göra skillnad och skapa ett mervärde för alla som vistas i vår offentliga miljö? Ta då chansen och bli en av Region Gotlands cyklande miljöhjältar i projektet "Vi trampar mot framtiden"!
I rollen som cyklande renhållningsarbetare kommer du att vara del av ett team som tillsammans arbetar med renhållning i vår offentliga miljö i Visby. Vi kommer använda el-lådcyklar för att ta oss runt i områden som till exempel Strandpromenaden, Hamnen, Östercentrum med flera platser. Där kommer du tömma papperskorgar, plocka skräp och vara behjälpliga mot våra medborgare och besökare för att på så sätt göra Gotland och Visby till en attraktiv plats.
Arbetet kommer att starta vecka 25 och pågå fram till vecka 33. Arbetstiden är kl. 09:30-16:00. Vi bemannar alla veckans dagar enligt ett löpande schema.
Vem är du?
Vi söker nu dig som är 16 år eller äldre och som vill bli en del av vårt team av cyklande renhållare. Det är meriterande om du har AM-körkort, men inget krav.
Vi söker dig som är glad och positiv och har en vilja till att göra en skillnad på riktig. Rollen kräver att du är serviceinriktad, självgående och förutsätter att du gillar ett fysiskt arbete samt trivs med att vara utomhus. För oss är ett gott bemötande viktigt så för den här tjänsten värderar vi personlighet, motivation, och drivkraft högt.
Varmt välkommen med din ansökan till oss, tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om tjänsten.
Om teknikförvaltningen
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter. Tillsammans arbetar vi med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1252". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Trafik och gata Kontakt
Kim Lindgren, arbetsledare 0498-269539 Jobbnummer
9658522