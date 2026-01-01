Cykla med hjärtat - Bli en del av vårt engagerade hemtjänstteam!
2026-01-01
Är du undersköterska med god cykelvana och ett hjärta som brinner för människor och miljö? Då söker vi dig!
Vi på Vårdstyrkan söker nu engagerade undersköterskor till våra hemtjänstverksamheter i Täby, Sollentuna och Upplands Väsby. Vi erbjuder både fasta tjänster (dag & kväll) och söker även timvikarier som vill göra skillnad i vardagen - både för våra kunder och för miljön.
Varför cykel?
Vi arbetar geografiskt inom våra områden och cykeln är vårt främsta färdmedel - både för att ta oss smidigt mellan kunderna och för att värna om miljön. Därför söker vi dig som är trygg i sadeln och trivs med att vara ute i alla väder.
Vad innebär jobbet?
Du kommer att utföra sedvanliga hemtjänstuppgifter, vilket bland annat innebär:
Personlig omvårdnad
Service
Dokumentation
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har god cykelvana
Har ett genuint engagemang för äldre och deras livskvalitet
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Har god svenska i tal och skrift
Har körkort (meriterande, men inget krav - vi cyklar!)
Vi erbjuder:
Fasta tjänster på dag- och kvällstid
Möjlighet till timanställning
Stödjande kollegor och god arbetsmiljö
Arbete i mindre, geografiskt avgränsade områden
Ett meningsfullt jobb där du gör skillnad - varje dag
Motionsbidrag
Vill du cykla med oss och skapa trygghet på vägen?
Välkommen med din ansökan redan idag!
Tillsättning sker löpande - vänta inte!
