Cykeltekniker med administrativt ansvar till Fordon, Vagnpark
2026-02-23
Vill du vara med och bidra till arbetet med kommunens cykelverksamhet i en av Sveriges främsta cykelstäder? Nu söker vi en serviceinriktad cykeltekniker med administrativt ansvar till Vagnpark inom Teknik- och serviceförvaltningen.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Välkommen till enheten Vagnpark! Vi söker en positiv, driven, serviceinriktad och engagerad medarbetare som blir del av en enhet bestående av sju medarbetare. Vi arbetar tillsammans med frihet under ansvar, där vi alla hjälps åt för att cykelverksamheten ska fungera på bästa möjliga sätt.
I rollen som cykeltekniker arbetar du tätt tillsammans med vår andre cykeltekniker och vår administratör. Tillsammans med administratören arbetar du bland annat med attestering av enhetens fakturor. Du arbetar dagligen med kommunikation, såväl internt som externt, med kommunens verksamheter och våra leverantörer. I tjänsten ingår praktiskt arbete i form av transport och mindre reparationer av cyklar. Några veckor under vår och höst släpper du i princip alla administrativa uppgifter och arbetar med att transportera cyklar till och från verkstad för byte till/från vinterdäck.
Exempel på arbetsuppgifter:
• registrering och underhåll av kund- och fordonsregister för cykelverksamheten
• vara del av verksamhetsutvecklingen inom cykelverksamheten
• enklare reparationer av cyklar på plats hos våra kunder
• transport av cyklar till cykelverkstad
• hyresdebitering
• övriga cykelrelaterade frågor
• fakturahantering
• övriga administrativa arbetsuppgifter inom verksamhetens och enhetens verksamhetsområde
• medverka i andra arbetsuppgifter inom enhetens verksamhetsområde
Om arbetsplatsen
Fordon är en del av Teknik- och serviceförvaltningen. I förvaltningen är vi idag cirka 700 medarbetare och vårt uppdrag är att ge örebroarna en god kommunalteknisk service. Miljöhänsyn, god ekonomi och kvalitet är grundstenar i vår verksamhet. Vi ansvarar för gator, vägar, trafik, torg, parker, avfall, kommunens fordon, vatten och avlopp samt kommunens måltidsverksamhet. Vi ansvarar även för intern posthantering.
Verksamheten Fordon ansvarar för inköp och förvaltning av alla Örebro kommuns fordon. Vi finns i nya fräscha lokaler i Berglunda i Örebro.
Här finns också Tekniska förvaltningens centrala förråd och kommunens interna posthantering. Fordon bistår också alla kommunens verksamheter med verkstadstjänster. Verksamheten Fordon består av totalt cirka 35 medarbetare.
Till Fordon hör enheterna Verkstad, Combud/Förråd och Vagnpark.
Tjänsten är en del av enheten Vagnpark som ansvarar för kommunens fordonsförvaltning och idag består av 7 medarbetare.
På Fordon ser vi till att Örebro kommuns fordonsflotta på cirka 900 fordon plus cirka 600 cyklar, är hållbar och säker och vi har också ansvar för kommunens posthantering och beredskapslager. Här blir du del av ett gäng kollegor som värdesätter en bra arbetsmiljö, att ge god service, och som ständigt arbetar för att minska vår klimatpåverkan. Du hittar oss i nya, toppmoderna lokaler i Berglunda vid Marieberg. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs det att du är driven samt har vilja och engagemang. Du har ett positivt förhållningssätt och har lätt för att samarbeta med andra människor. Vi tror att du är en kontaktskapande och lösningsinriktad person med en känsla för service. Du är noggrann, håller ordning och reda, arbetar systematiskt, dokumenterar och kan planera ditt arbete på egen hand. Du har lätt för att kommunicera och återkoppla med kunder och kollegor och behärskar det svenska spraket i tal och skrift på det sätt att du obehindrat kan tolka och skriva texter samt kommunicera muntligt med de du möter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• avklarad gymnasieutbildning inom område som arbetsgivaren bedömer relevant
• teknisk kompetens med förmågan att utföra enklare cykelreparationer
• vana vid att arbeta i olika typer av verksamhetssystem, exempelvis Fleet Intelligence
• dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete
• god kunskap i Officepaketet, bland annat Excel
• B-körkort för bil med manuell växellåda
Meriterande:
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av arbete i ekonomisystemet Raindance
• erfarenhet av tekniskt arbete med cyklarTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Sista ansökningsdag är 9 mars.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
