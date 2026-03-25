Cykelreparatör och butikssäljare Heltid (Uppsala
2026-03-25
Kung Cykel
Arbetsplats:
Kungsängsesplanaden 12 c Uppsala
Beskrivning av tjänsten:
• Kung Cykel söker en noggrann och serviceinriktad cykelreparatör och butikssäljare till vår verksamhet i Uppsala.
• Tjänsten innebär en kombination av kundservice, försäljning samt reparation och underhåll av cyklar.
Du kommer att arbeta i en aktiv butiksmiljö där du dagligen möter kunder och hjälper dem med deras behov.Dina arbetsuppgifter
• Försäljning av cyklar och cykeltillbehör
• Montering och justering av cyklar inför leverans
• Reparation och service av cyklar
• Kundbemötande och rådgivning
• Ansvara för ordning och struktur i butikenKvalifikationer
• Minst 3 års erfarenhet av arbete med cyklar (reparation eller försäljning) är ett krav
• Praktisk och teknisk förståelse
• Serviceinriktad och ansvarstagande
• Grundläggande kunskaper i engelska
• Svenska är meriterande men inget krav
Anställningsform:
Heltid, tillsvidare
Arbetstid:
40 timmar per veckaErsättning
33 390 SEK per månad (bruttolön) Kontaktuppgifter för detta jobb
E-postadress: kungcykel@gmail.com
Telefon: +46 735 722 294Så ansöker du
Ansökan skickas via e-post. Urval sker löpande.Övrig information
Tjänsten annonseras i enlighet med gällande regler inom EU/EES.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: Kungcykel@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kung Cykel Jobbnummer
9819913