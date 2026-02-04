Cykelmekaniker Till Ett Gôtt Team På Movs Göteborg
2026-02-04
Vi söker en händig och glad cykelmekaniker till MOVS Göteborg!
Vill du ha ett roligt, stimulerande och varierande jobb där du får kombinera teknik, service och kundkontakt? Hos oss på MOVS Göteborg får du chansen att växla mellan att vara en effektiv cykelmekaniker i verkstaden och att guida kunderna till deras bästa cykelköp i butiken.
Vi är en snabbt växande kedja som satsar på kvalitet, service och hållbar mobilitet. Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt härliga team i Göteborg!Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som cykelmekaniker hos oss får du ett varierande arbete med fokus på:
Förbereda, montera och serva elcyklar för uthyrning och försäljning
Utföra felsökningar och reparationer på kunders alla typer av cyklar
Hjälpa kunderna att hitta rätt cykel och tillbehör
Bidra till en välfungerande butik och verkstad där teamet jobbar tätt ihop
Vi har ett högt tempo i butiken och värdesätter därför struktur, flexibilitet och ett gott samarbete i teamet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av cykelservice och reparationer (krav)
Är bekväm med datorer och administrativa system (krav)
Har koll på de olika supportsidorna & hur man utför Reklamationer hos de vanligaste märkena i branschen.
Har gymnasial utbildning inom teknik, fordon eller liknande (meriterande)
Har intresse eller kunskap inom elcyklar och elektronik (meriterande)
Är social, positiv och gillar kundkontakt
Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Är noggrann, effektiv och gillar ordning och reda
Har B-körkort (meriterande)
Varför MOVS Göteborg?
Roligt och stimulerande jobb med varierande arbetsuppgifter
Trevligt team och härlig arbetsmiljö
Möjlighet att utveckla både tekniska och sociala färdigheter
Chans att jobba med några av marknadens bästa cykelmärkenSå ansöker du
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas omgående, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att just du vill bli en del av vårt team i Göteborg.
Skicka din ansökan idag!
Spontanbesök undanbedes Vi har tyvärr inte tid att spontant träffa alla trevliga människor som söker jobb i butiken. Så vänligen respektera att vi hör av oss, när vi gått igenom ansökningarna och om du är den rätta bokar vi en tid då vi kan sitta ner i lugn & ro och se om.
Stort tack på förhand vi ser fram emot din ansökan !
Alex Butikschef MOVS Göteborg
