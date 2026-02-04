Cykelmekaniker Till Ett Gôtt Team På Movs Göteborg

Movs Technology Group AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-02-04


Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Movs Technology Group AB i Göteborg, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker en händig och glad cykelmekaniker till MOVS Göteborg!
Vill du ha ett roligt, stimulerande och varierande jobb där du får kombinera teknik, service och kundkontakt? Hos oss på MOVS Göteborg får du chansen att växla mellan att vara en effektiv cykelmekaniker i verkstaden och att guida kunderna till deras bästa cykelköp i butiken.
Vi är en snabbt växande kedja som satsar på kvalitet, service och hållbar mobilitet. Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt härliga team i Göteborg!

Publiceringsdatum
2026-02-04

Om tjänsten
Som cykelmekaniker hos oss får du ett varierande arbete med fokus på:

Förbereda, montera och serva elcyklar för uthyrning och försäljning

Utföra felsökningar och reparationer på kunders alla typer av cyklar

Hjälpa kunderna att hitta rätt cykel och tillbehör

Bidra till en välfungerande butik och verkstad där teamet jobbar tätt ihop

Vi har ett högt tempo i butiken och värdesätter därför struktur, flexibilitet och ett gott samarbete i teamet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av cykelservice och reparationer (krav)

Är bekväm med datorer och administrativa system (krav)

Har koll på de olika supportsidorna & hur man utför Reklamationer hos de vanligaste märkena i branschen.

Har gymnasial utbildning inom teknik, fordon eller liknande (meriterande)

Har intresse eller kunskap inom elcyklar och elektronik (meriterande)

Är social, positiv och gillar kundkontakt

Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska

Är noggrann, effektiv och gillar ordning och reda

Har B-körkort (meriterande)

Varför MOVS Göteborg?
Roligt och stimulerande jobb med varierande arbetsuppgifter

Trevligt team och härlig arbetsmiljö

Möjlighet att utveckla både tekniska och sociala färdigheter

Chans att jobba med några av marknadens bästa cykelmärken

Så ansöker du
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas omgående, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att just du vill bli en del av vårt team i Göteborg.
Skicka din ansökan idag!
Spontanbesök undanbedes Vi har tyvärr inte tid att spontant träffa alla trevliga människor som söker jobb i butiken. Så vänligen respektera att vi hör av oss, när vi gått igenom ansökningarna och om du är den rätta bokar vi en tid då vi kan sitta ner i lugn & ro och se om.
Stort tack på förhand vi ser fram emot din ansökan !
Alex Butikschef MOVS Göteborg

Med vänliga hälsningar, Alex Butikschef MOVS Göteborg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6339455-1822719".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Movs Technology Group AB (org.nr 556656-9140), https://career.movsbike.com
Övre Husargatan 28 (visa karta)
413 14  GÖTEBORG

Arbetsplats
Movs

Jobbnummer
9721766

Prenumerera på jobb från Movs Technology Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Movs Technology Group AB: