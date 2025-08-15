Cybersäkerhetsspecialist - säker IT-utveckling i en samhällsviktig miljö
Socialstyrelsen / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Socialstyrelsen i Stockholm
, Örebro
, Jönköping
, Härnösand
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du ta lead i hur säker utveckling bedrivs i en verksamhet som påverkar hela Sveriges vård och omsorg?
På Socialstyrelsen kombinerar du teknisk spets med strategiskt inflytande i ett samhällsviktigt uppdrag. Våra lösningar används av många yrkesgrupper för att fatta beslut, följa upp insatser och skapa ny kunskap som gör verklig skillnad.
Om rollen
Vi söker dig som vill forma och leda arbetet med säker utveckling hos Socialstyrelsen. Rollen är både strategisk och operativ - du driver och vidareutvecklar vårt arbete med säker kod, säkra inloggningar, kryptografi, kodgranskning och automatiserade tester. Du är en nyckelperson i att välja rätt metoder, verktyg och tekniska lösningar för framtiden, samtidigt som du vägleder utvecklare ur ett cybersäkerhetsperspektiv.
Rollen är utåtriktad och innebär nära samarbete både med IT-specialister och med verksamheten. Du växlar mellan teknik och struktur: från att skriva styrdokument och definiera krav, till riskbedömningar, föreslå åtgärder, incidenthantering och att guida inför tekniska implementationer. Din insats bidrar till att öka förståelsen för cybersäkerhet i hela organisationen och du blir en viktig länk mellan teknik och verksamhet.
Vi vill att du ska trivas både på jobbet och utanför. Därför erbjuder vi goda förmåner, flexibla arbetssätt och en arbetsplats där balansen mellan jobb och fritid alltid är viktig. Du får ett meningsfullt uppdrag där du varje dag kan känna att det du gör verkligen räknas.
Om dig
Vi söker dig som har ett tydligt driv och tar ansvar för att uppgifter blir genomförda. Du ser vad som behöver göras, kommer med lösningsförslag och tar initiativ där det behövs. Du är självgående och har lätt för att planera, strukturera och slutföra ditt arbete, även i tekniskt komplexa miljöer. Samtidigt har du en god analytisk förmåga - du förstår och kan bryta ner problem, identifiera orsaker och föreslå relevanta åtgärder. Du dokumenterar ditt arbete tydligt och bidrar till att skapa struktur och långsiktighet i vårt cybersäkerhetsarbete.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• relevant utbildning inom IT/cybersäkerhet eller motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
• flerårig, aktuell erfarenhet av arbete med IT-/cybersäkerhet i komplexa IT-miljöer - du har självständigt arbetat med komplexa tekniska frågor, bedömt risker och föreslagit relevanta skyddsåtgärder
• erfarenhet av att utreda och hantera säkerhetsincidenter
• goda kunskaper om logganalys och SIEM-verktyg
• goda kunskaper inom informationssäkerhet - du kan identifiera sårbarheter och föreslå skyddsåtgärder
• erfarenhet av att översätta verksamhetskrav till säkra tekniska lösningar
• grundläggande nätverkskunskaper
• kunskap om identitetssäkerhet, både lokalt och i molnmiljöer
• kunskap om säkerhetsprinciper som SoD, Least Privilege och Zero Trust
• kunskap om ramverk och standarder som OWASP, NIST, MITRE ATT&CK, ISO 2700x
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• certifieringar som OSCP, OSWE, CISSP, CEH eller motsvarande
• erfarenhet av DevSecOps och säker kodgranskning
• erfarenhet att utveckla skript och verktyg för säkerhetstester
• erfarenhet av arbete med Microsoft Sentinel.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Din tjänstetitel blir systemtekniker och din placering är på Enheten för it-infrastruktur.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Andreas.Noren@socialstyrelsen.se
.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Klara.Renberg@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 14 september 2025. Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), http://www.socialstyrelsen.se Jobbnummer
9459367