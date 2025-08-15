Cybersäkerhetsspecialist - logg och SOC i en samhällsviktig miljö
2025-08-15
Vill du ta nästa steg i karriären och leda utvecklingen av logghantering och SOC-funktion på en plats där teknik möter samhällsnytta?
Hos Socialstyrelsen får du använda din tekniska kompetens där den gör verklig skillnad - för människor, vård och välfärd. Du får en nyckelroll i att stärka vårt skydd mot digitala hot genom att driva arbetet med logganalys, incidenthantering och säkerhetsarkitektur. Här jobbar du i en komplex IT-miljö med ett uppdrag som påverkar hela samhället.
Om rollen
Du blir en del av Socialstyrelsens cybersäkerhetsfunktion - ett kompetent och engagerat team som arbetar för att våra system, data och användare ska vara skyddade mot intrång, sårbarheter och andra säkerhetshot. Våra lösningar används av en rad olika yrkesgrupper för att fatta beslut, följa upp insatser och skapa ny kunskap som gör verklig skillnad.
I rollen arbetar du både operativt och strategiskt, i nära samverkan med verksamheten. Du leder arbetet med att utveckla vår logghantering och grundläggande SOC-funktionalitet, och är drivande i att sätta strukturer, definiera processer samt ta fram tekniska lösningar som stärker vår förmåga att detektera, övervaka och hantera säkerhetshändelser.
Utöver det är du en aktiv del i det dagliga cybersäkerhetsarbetet - exempelvis inom incidenthantering, sårbarhetsbedömningar och tekniska analyser.
Vi vill att du ska trivas både på jobbet och utanför. Därför erbjuder vi goda förmåner, flexibla arbetssätt och en arbetsplats där balansen mellan jobb och fritid alltid är viktig. Du får ett meningsfullt uppdrag där du varje dag kan känna att det du gör verkligen räknas.
Om dig
Vi söker dig som har ett tydligt driv och tar ansvar för att uppgifter blir genomförda. Du ser vad som behöver göras, kommer med lösningsförslag och tar initiativ där det behövs. Du är självgående och har lätt för att planera, strukturera och slutföra ditt arbete, även i tekniskt komplexa miljöer. Samtidigt har du en god analytisk förmåga - du förstår och kan bryta ner problem, identifiera orsaker och föreslå relevanta åtgärder. Du dokumenterar ditt arbete tydligt och bidrar till att skapa struktur och långsiktighet i vårt cybersäkerhetsarbete.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• relevant utbildning inom området eller motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet
• aktuell och flerårig erfarenhet av arbete inom IT-/cybersäkerhet - du har självständigt arbetat med komplexa tekniska frågor, bedömt risker och föreslagit relevanta skyddsåtgärder
• erfarenhet av att arbeta i komplexa IT-miljöer
• erfarenhet av att utreda och hantera säkerhetsincidenter
• goda kunskaper om logganalys och SIEM-verktyg
• kunskaper inom informationssäkerhet - du kan identifiera sårbarheter och föreslå skyddsåtgärder
• erfarenhet av att översätta verksamhetskrav till tekniska lösningar
• grundläggande nätverkskunskaper
• kunskap om identitetssäkerhet, både i lokala och molnbaserade miljöer
• kunskap om säkerhetsprinciper och metoder som SoD, Least Privilege och Zero Trust
• kunskap om relevanta säkerhetsstandarder och ramverk som OWASP, NIST, MITRE ATT&CK
• kunskap om kontroller och ramverk för cybersäkerhet som CIS, COBIT, NIST, ISO 2700x
• god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• certifieringar som OSCP, OSWE, CISSP, CEH eller motsvarande
• erfarenhet av Microsoft Sentinel
• erfarenhet av skriptutveckling för logganalys
• kunskap om NIS2 och CER
• erfarenhet av arbete med forensik.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Din tjänstetitel blir systemtekniker och din placering är på Enheten för it-infrastruktur.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Andreas.Noren@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Klara.Renberg@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 14 september 2025. Ersättning
