Cybersäkerhetsspecialist - bidra till ett tryggare digitalt samhälle
Socialstyrelsen / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-15
Är du taggad på att jobba med cybersäkerhet som faktiskt spelar roll? Hos oss på Socialstyrelsen får du använda din tekniska kompetens för att skydda system som gör skillnad för Sveriges vård och omsorg. Här får du växa som cybersäkerhetsspecialist, utforska nya tekniker och bidra till ett samhällsviktigt uppdrag med verklig påverkan.
Om rollen
Du blir en del av vår cybersäkerhetsfunktion, där du tillsammans med erfarna kollegor bidrar till myndighetens skydd mot digitala hot. Rollen är bred - du kommer att arbeta med allt från sårbarhetsbedömningar, incidenthantering och logganalys till utveckling av nya säkerhetslösningar.
Vi söker dig som har arbetat några år med cybersäkerhet och nu vill ta nästa steg i din utveckling. Här får du möjlighet att växa i rollen, samtidigt som du får stöd av kollegor med lång erfarenhet inom området.
Du får vara med och påverka våra arbetssätt och vässa våra verktyg. Våra lösningar används av en rad olika yrkesgrupper för att fatta beslut, följa upp insatser och skapa ny kunskap som gör verklig skillnad.
Rollen är utåtriktad och ger dig nära kontakt med verksamheten - här kommunicerar du teknik på ett enkelt sätt och bidrar till att cybersäkerhet blir en självklar del i allt vi gör.
Vi vill att du ska trivas både på jobbet och utanför. Därför erbjuder vi goda förmåner, flexibla arbetssätt och en arbetsplats där balansen mellan jobb och fritid alltid är viktig. Du får ett meningsfullt uppdrag där du varje dag kan känna att det du gör verkligen räknas.
Om dig
Vi söker dig som har driv och tar dig framåt i dina uppgifter. Du ser också vad som kan förbättras, föreslår lösningar och tar initiativ på området.
Du är självgående och hittar själv de svar du behöver för att komma vidare. Du är inte rädd för att ta reda på saker, testa och lära dig längs vägen.
För dig är det viktigt att ha struktur i arbetet. Du dokumenterar löpande och tydligt - både för din egen skull och för att andra i teamet enkelt ska kunna hänga med. Du har koll på vad som är gjort, vad som är på gång och vad som behövs för att ta nästa steg.
Du är också analytisk och tar dig an tekniskt komplexa utmaningar, själv eller tillsammans med andra, och ser till att ha rätt information på plats. Du har koll på vad som händer inom cybersäkerhet och håller dig uppdaterad på området.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
• relevant utbildning inom området, eller motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet
• aktuell och flerårig erfarenhet av arbete inom IT-/cybersäkerhet - du har självständigt arbetat med komplexa tekniska frågor, bedömt risker och föreslagit relevanta skyddsåtgärder
• erfarenhet av att arbeta i komplexa IT-miljöer
• erfarenhet av att utreda och hantera säkerhetsincidenter
• erfarenhet av att översätta säkerhetskrav till tekniska lösningar
• grundläggande kunskaper om nätverk och nätverkssäkerhet
• kunskap om relevanta säkerhetsstandarder och ramverk som OWASP, NIST och MITRE ATT&CK
• kunskaper inom informationssäkerhet - du kan identifiera sårbarheter och föreslå skyddsåtgärder
• god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• certifieringar som OSCP, OSWE, CISSP, CEH eller liknande
• erfarenhet av säkerhetstester
• erfarenhet av arbete i Microsoft Sentinel
• erfarenhet av digital forensik
• erfarenhet av logganalys
• kunskaper om NIS2 och CER.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Din tjänstetitel blir systemtekniker och din placering är på Enheten för it-infrastruktur.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Andreas.Noren@socialstyrelsen.se
.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Klara.Renberg@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
