Cybersäkerhetssamordnare till vår kund inom offentlig sektor
Needo Recruitment West AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-18
Har du en bakgrund inom IT-infrastruktur och komplexa IT-miljöer? Har du erfarenhet av IT-säkerhetsfrågor och intresserar dig för omvärldsbevakning och trender? Vill du driva IT-säkerhetsarbetet på en av Sveriges snabbast växande kommuner? Då kan detta vara något för dig! Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Vår kund är verksam inom den kommunala sektorn. I rollen är du anställd som konsult genom Needo de första sex månaderna för att sedan bli överrekryterad till kunden. 100% av arbetet sker ute hos kund.
Om tjänsten som Cybersäkerhetssamordnare
I rollen kommer du att organisera, bygga upp och driva IT-säkerhetsarbetet i kommunen. Du planerar och genomför säkerhetshöjande åtgärder tillsammans med kollegor, verksamheten och leverantörer och stöttar verksamheten i IT-säkerhetsfrågor. Baserat på omvärldsbevakning, loggar och trender kommer du strategiskt arbeta med att utveckla kommunens förmåga att förebygga intrång och risker och vid säkerhetsrelaterade incidenter är du ansvarig för att driva det arbetet framåt. Du genomför interna och externa säkerhetsgranskningar och tar fram ekonomiska och funktionella underlag för säkerhetshöjande åtgärder.
Vidare blir du enhetens Säkerhetssamordnare och Dataskyddsombud, där du hjälper Enhetschefen att säkerställa att kommunen följer dataskyddsförordningen (GDPR). Som sakkunnig inom IT-säkerhet medverkar du i kravställningsarbetet inför upphandlingar av leverantörer och utvärdering av anbud.
I övrigt kommer du att genomföra utbildnings- och informationsinsatser hör att höja medvetenheten kring IT-säkerhetsrisker. Du rapporterar till enhetens ledning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Organisera, bygga upp och driva IT-säkerhetsarbetet i kommunen.
Planera och genomföra säkerhetshöjande åtgärder.
Omvärldsbevakning, logg och trendanalys.
Leda IT-säkerhetsrelaterade incidenter.
Interna och externa säkerhetsgranskningar.
Säkerställa att kommunen följer GDPR.
Kravställning inför upphandlingar och utvärdering av anbud.
Utbildnings- och informationsinsatser.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av komplexa IT-miljöer och tidigare arbetat med systematiskt IT-säkerhetsarbete, IT-säkerhetsstrategier, riskanalyser, incidenthanteringsprocesser samt informationssäkerhetsklassningar. Du har tidigare praktisk erfarenhet som IT-tekniker eller liknande inom infrastruktur, cloud, klient och nätverk. Har du dessutom tidigare lett och utvecklat IT-säkerhetsstrategier och systematiskt IT-säkerhetsarbete är detta meriterande. Även erfarenhet av Microsoft 365 Defender, säkerhetsfunktioner i Office365 och Azure, SIEM-verktyg, sårbarhetsanalyser och pen-tester är meriterande.
Viktigt för tjänsten är:Erfarenhet av komplexa IT-miljöer och tidigare arbetat med systematiskt IT-säkerhetsarbete.
Erfarenhet av riskanalyser, incidenthanteringsprocesser och informationssäkerhetsklassningar.
Praktisk erfarenhet som IT-tekniker eller liknande inom infrastruktur, cloud, klient och nätverk.
Meriterande för tjänsten är:Tidigare lett och utvecklar IT-säkerhetsstrategier och systematiskt IT-säkerhetsarbete.
Microsoft 365 Defender.
Säkerhetsfunktioner i Office 365 och Azure.
SIEM-verktyg.
Sårbarhetsanalyser och pen-tester.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: 100%, heltid.Placering: Stockholm.Lön: Enligt överenskommelse.
Detta är en hyrrekrytering till vår kund där du under de första sex månaderna är anställd som konsult genom Needo.
Låter rollen som Cybersäkerhetssamordnare intressant? Vi genomför ett löpande urval så vänta därför inte med att skicka din ansökan. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940) Arbetsplats
Needo Kontakt
Philip Ackeborn philip@needo.se Jobbnummer
9462429