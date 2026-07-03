Cybersäkerhetsanalytiker till Försvarsmaktens cyberförsvar i Stockholm
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2026-07-03
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Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu en driven och noggrann cybersäkerhetsanalytiker. I rollen blir du en nyckelperson att skydda vår digitala infrastruktur.
Om befattningen
Rollen som analytiker kräver teknisk expertis, ett nyfiket sinne och en stor portion tålamod. Du kommer att gå bortom automatiserade larm och aktivt leta efter avancerade hot och intrång.
Du kommer att arbeta underrättelsedrivet för att förstå hotlandskapet och identifiera samt analysera cybersäkerhetsrisker i kritiskt viktiga IT system och infrastrukturer.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Gedigen kunskap inom IT-säkerhet, nätverksteknologi och operativsystem
Erfarenhet att arbeta med SIEM-system som Splunk eller Elastic
Erfarenhet av Threat Hunt-arbete
Meriterande
Erfarenhet att arbeta med incidenthantering
Erfarenhet av utveckling och kodning
Erfarenhet inom Purple Teaming
Erfarenhet av att arbeta underrättelsedrivet
Erfarenhet av att analysera digitala artefakter
Personliga kvalifikationer
För att lyckas i rollen som analytiker krävs det att du har en god förmåga att arbeta självständigt och i team. Du kan omvandla teknisk data till handlingsbar information för olika målgrupper. Som person är du professionell och agerar med integritet och kan ställa rätt frågor, utvärdera källor och dra logiska slutsatser för att förutse potentiella hot.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
Arbete på annan ort samt beredskap och skiftarbete kan förekomma
Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast datum 2/8 - 2026, ansökan med meritförteckning skickas till: cyberintresse@mil.se
, ange referens 27428. Eller via brev till Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm. Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 85 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9991491