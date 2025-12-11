Cyberförsvarsledningen söker Sektionschef underrättelser
2025-12-11
Operativa avdelningen i Cyberförsvarets ledning söker erfaren sektionschef till underrättelsesektionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att leda sektionens arbete med analyser av unika nationella och internationella informationsflöden där ni ger innebörd och underlag till cyberoperationer. Analyserna kommer att ligga till Cyberförsvarets lägesuppfattning samt som underlag för cyberförsvarsoperationer. I arbetet ingår internationella och nationella samarbeten samt ett ständigt lärande gällande angreppsvektorer, tillvägagångssätt och statliga cyberhotaktörer.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
• Erfarenhet som chef i försvarsmakten eller myndighet i underrättelsefunktion.
• Kunskaper om hotaktörer och sårbarheter inom cybermiljön.
• Dokumenterad erfarenhet och validerade kunskaper i underrättelsearbete.
• Examen från högskola universitet eller motsvarande kvalifikationer.
Meriterande kvalifikationer
• Flerårig arbetslivserfarenhet som analytiker inom IT-säkerhetsområdet, analys av cyberaktörer eller motsvarande.
• Erfarenhet från planering eller genomförande av cyberoperationer.Dina personliga egenskaper
• Dokumenterad erfarenhet av analytiskt arbete inom cyber threat intelligence, cybersäkerhet eller motsvarande.
• Mycket god förmåga att sammanställa och presentera information i både tal och skrift.
• God administrativ förmåga och ordningssinne
Vi ser att du har en hög förmåga att motivera och leda analytiskt arbete. Du har en hög inlärningskapacitet och trivs med ett högt tempo.
Som person drivs du av intresse att optimera gruppens leverans. Du är prestigelös, trivs med att arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är en stabil person med hög integritet som tar egna initiativ för att hitta lösningar och vidareutveckla arbetsmetoder- och verktyg. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är heltid, tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, tillträde efter överenskommelse. Befattningen är öppen att söka för civil och militär personal. Arbetsort är Stockholm.
Upplysningar om befattningen
Eventuella frågor skickas till cyberintresse@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Eventuella frågor skickas till cyberintresse@mil.se
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, OFR/S Kjell Tetzlaff
SACO Stefan Ungerth
SEKO Lise-Lotte Larsson
OFR/O Arne Nilsson
Samtliga nås via växel 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-12. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Mejla ansökan till cyberintresse@mil.se
, ange referens 6320 i ämnesraden.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
