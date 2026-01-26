Cyberförsvarsledningen på Högkvarteret söker Stabsassistenter (GSS/K
Försvarsmakten / Militärjobb / Stockholm Visa alla militärjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Försvarsmaktens cyberförsvarsledning fortsätter att i hög takt utveckla och förstärka Sveriges cyberförsvar, som i samtliga konfliktnivåer agerar för att försvara svenska intressen i cyberdomänen. Vi söker nu stabsassistenter som kommer att vara en viktig person för att stötta cyberförsvarsledningen. Cyberförsvarsledningen (CFL) har till uppgift att stödja Chefen Cyberförsvaret med relevant planerings-, genomförande-, och beslutstödsunderlag för ledning av insatser både nationellt och internationellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent har du ett helhetsperspektiv och är med i förberedelser, genomförande och uppföljning av arbetsmöten och beredningar. Du har en roll i ledningens utveckling samt stödjer ledningen med administrativa uppgifter, exempelvis upprättande av skrivelser och protokoll, bokningar, beställningar, uppdatera samarbetsytor, kundvagnar, arbetstidsplanering/listplanering, beredning och sammanställning av underlag samt andra administrativa uppgifter som är relevanta för befattningen. Som stabsassistent kommer du att stödja olika delar av CFL.
KRAV
• Genomförd militär grundutbildning, värnplikt eller motsvarande med godkänt resultat
• Du är svensk medborgare
• Goda kunskaper i både svenska och engelska - i såväl tal som skrift
• B-körkortPubliceringsdatum2026-01-26Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, initiativtagande, strukturerad, arbetar både självständigt och i grupp och har en god social förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet från arbete inom annan statligt förvaltning/myndighet
• Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten
• Tidigare genomförd internationell tjänstgöring eller inom frivilligförsvaret
• Genomfört gruppbefälsutbildning
• Genomfört stabstjänstutbildning
• Erfarenhet som underrättelseassistent, säkerhetsassistent eller stabsassistent
• Aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system
• Erfarenhet av PRIO/SAP
• Erfarenhet av SharePoint
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning upp till 8 år med stöd av "Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar". Anställningen inleds med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetstid är främst dagtid men även arbete under kvällar, helger och resor förekommer. Tjänsten lämpar sig inte för distansarbete.
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Eventuella frågor skickas till cyberintresse@mil.se
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, OFR/S Kjell Tetzlaff
SACO Stefan Ungerth
SEKO Lise-Lotte Larsson
OFR/O Arne Nilsson
Samtliga nås via växel 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-16. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Mejla ansökan till cyberintresse@mil.se
, ange referens 6110 i ämnesraden.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning enl avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9705797