Cutters söker Salongsledare till Västerås - Ny etablering!
2026-02-23
Vill du leda en av salongerna i Sveriges mest populära hårfrisörkedja? Vi söker vår nästa salongsledare till Cutters!
Cutters växer - och nu söker vi en engagerad och driven salongsledare som vill kombinera sin passion för hår med sitt intresse för ledarskap. Det här är möjligheten för dig som vill utvecklas i ett snabbväxande företag där innovation, kvalitet och arbetsmiljö står i centrum.
Om rollen
Som salongsledare hos oss leder du vägen - både med saxen och med hjärtat. Du har huvudansvaret för den dagliga driften i salongen, och tillsammans med ditt team skapar du resultat, arbetsglädje och kundupplevelser i världsklass.
Du är den som:
Ser till att salongen har rätt bemanning och en god arbetsmiljö
Motiverar och coachar ditt team till att prestera sitt bästa
Säkerställer att salongen är ren, trygg och inspirerande - varje dag
Arbetar aktivt med service, kvalitet och kundupplevelse och är en förebild på golvet
Har ett öga för detaljer och ser till att vi når våra lönsamhetsmål
Vem är du?
Du är en trygg och engagerad frisör med minst 3 års erfarenhet, frisörutbildning med certifikat och en naturlig känsla för ledarskap - antingen genom tidigare erfarenhet eller starka personliga egenskaper.
Du känner dig igen i detta:
Du har energi, struktur och driv - och du får andra med dig
Du älskar att klippa, men ännu mer att se andra utvecklas
Du kommunicerar tydligt och är van att samarbeta
Du har god digital kompetens och gillar att jobba systematiskt
Du kan arbeta dag, kväll och helg - enligt salongens schema
Du pratar svenska eller engelska flytande
Har du ledarerfarenhet? Fantastiskt! Har du inte det, men vet att du är den typen som tar ansvar, bygger team och får saker att hända? Då vill vi gärna höra från dig ändå.
Vi erbjuder dig:
Fast anställning och konkurrenskraftig lön med bonusprogram
Tydligt stöd från din ledare och uppföljning i vardagen
Gedigen utbildning via Cutters Academy
Sociala och yrkesmässiga events
Internationella karriärmöjligheter inom Cutters-koncernen
En inkluderande, trygg och utvecklande arbetsplats där du får vara dig själv
På Cutters tror vi på mångfald.
På Cutters tror vi på mångfald.

Vi vet att olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder gör oss starkare som team. Det viktigaste för oss är vem du är som person - och vad du vill bidra med.
Vi rekryterar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan i dag. Ansökningar tas inte emot via e-post. För eventuella frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Julia Stranne på Retail Recruitment.
Välkommen med din ansökan!
Om Cutters
Cutters är inte som andra frisörkedjor. Vi har tagit bort färg och kemikalier - och fokuserar fullt ut på snabba, högkvalitativa hårklippningar. Med smart teknik och tydliga rutiner skapar vi en modern arbetsdag för både frisörer och kunder. Sedan starten i Bergen 2015 har vi vuxit till över 125 salonger i Norden.
Vår vision? Att revolutionera frisörbranschen - tillsammans med dig. Så ansöker du
