Customer Support Agent till spännande tjänst på ett framgångsrik - The Workers Of First Impression AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos The Workers Of First Impression AB

The Workers Of First Impression AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-06-29Nu finns möjlighet att arbeta med drivna och kompetenta kollegor i en inkluderande miljö när vi utökar vårt Customer Support Team i Stockholm. Vi söker en serviceinriktad och ansvarsfull kollega som vill leverera service i världsklass till spännande kunder! Det är en utmanande roll där du är en central del av verksamheten och arbetar med några av de största företagen i Sverige - Cisions kunder är börsnoterade bolag, myndigheter och organisationer.2021-06-29Cision är en global ledande aktör inom affärsdriven informationshantering (media intelligence) och levererar ett komplett arbetsflöde för professionella IR och PR-kommunikatörer. Genom att erbjuda branschens mest omfattande PR- och sociala medieplattform tillsammans med kraftfulla analysmöjligheter ger Cision kommunikatörer och PR-experter möjligheten att förbättra sin synlighet och marknadsföring online samt skapa datadrivna beslutsprocesser. Läs mer om oss på ( http://www.cision.se/)http://www.cision.se/. I rollen som Customer Support Agent arbetar du bland annat medHantering av inkommande ärenden från kunder via telefon och mejl samt även från kollegor interntUtskick av pressreleaserUtbildning av kunder i system, både genom personliga möten och över webben, samt kontinuerligt arbete med guidning och konsultationTeknisk support och felsökning i systemenSupport och byggande av bevakningsuppsättningar i syfte att optimera kunders söksträngar och generera relevanta träffar för kundens verksamhetÖvriga administrativa arbetsuppgifterIntroduktionen till tjänsten är omfattande och du ges alla verktyg som krävs för att lyckas i rollen. Det viktigaste är att du har en vilja och inställning att lära dig och utveckla din kompetens. För att vara aktuell i rekryteringsprocessen bör du se långsiktigt på den här tjänsten då det läggs mycket tid och energi på inskolning och utbildning.Passande profilTidigare erfarenhet av arbete i en servicefokuserad roll och ett stort intresse för kundkontakterEtt intresse för att arbeta i olika tekniska plattformar och lätt för att läraSinne för problemlösning och en lösningsorienterad syn på serviceFörmåga att arbeta under press mot väldigt korta deadlinesÄr ordningsam, noggrann, ansvarstagande och engageradFlytande i svenska och engelska. Övriga nordiska språk är meriterande.I den här rekryteringsprocessen sätter vi ett stort värde på dina personliga egenskaper. För att trivas hos Cision tror vi att du är social som person och värdesätter en trivsam arbetsmiljö och goda relationer till dina kollegor. Vidare ser vi att du är duktig på att hantera människor och har en förmåga att bibehålla lugnet och leverera ett professionellt bemötande i händelserika, pressade situationer. Du andas, lever och brinner för att ge service i toppklass.PraktisktPlacering Odenplan, för närvarande digitalt hemifrånStart: Omgående eller enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, tillsvidareanställning med sex månader prövotidArbetstider: Schemalagd arbetstid 7.30 - 15.45 eller 9.30 - 17.45. Schemaläggningen görs med en månads framförhållning.Ersättning: Fast månadslön, intern löneutveckling, tjänstepension & mycket goda förmånerLåter det här som ett lärorikt, spännande och roligt jobb som passar dig? Tveka då inte att visa ditt intresse för tjänsten redan idag då selektering och intervjuer kommer ske löpande. I den här rekryteringsprocessen samarbetar Cision med The Wofi ( http://www.thewofi.se/). Frågor välkomnas till ansvarig rekryterare Tom på 076 213 5006 eller tom@thewofi.se . Vi ser fram emot att lära känna just dig!Kundservice kundtjänstVaraktighet, arbetstidHeltid provanställning tillämpas, start enligt ökLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-03The Workers Of First Impression AB5836894