Customer Success & Support Specialist till Muntra - Konsultuppdrag
2026-01-24
Vill du vara med och modernisera tandvården?
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan teknik, service och tandvård? Nu söker vi en svensktalande och en dansktalande Customer Success & Support Specialist till vårt Customer Success-team hos Muntra.
Om rollen
Som Customer Success & Support Specialist blir du en viktig del av vår resa mot att förbättra munhälsa genom moderna, digitala lösningar. Rollen är på heltid och utgår från vårt ljusa och centralt belägna kontor på Östermalm i Stockholm. För dig som även är dansktalande, kan utgångsläget diskuteras.
Dina möjligheter hos oss
Hos Muntra får du möjlighet att utvecklas långsiktigt och växa tillsammans med ett bolag i snabb expansion.
Bygg din karriär i ett etablerat bolag som växer snabbt
Arbeta i en trygg och finansiellt stabil bransch
Få möjlighet att utvecklas och nå din fulla potential
Heltidstjänst i en modern och trivsam kontorsmiljö
Om Muntra
Vår mission är att förbättra munhälsan genom världens mest engagerande digitala lösningar för tandvården. Klinikägare väljer Muntra för att effektivisera sin verksamhet, förbättra patientupplevelsen och höja kvaliteten i vården.
Din resa hos oss
Din karriär på Muntra börjar i vårt Customer Support Team. Här hjälper du våra kunder via:
Telefon
Chatt
E-post
Digitala möten
Efter 6-8 månader, och förutsatt att du presterar väl i rollen, får du möjlighet att ta nästa steg och bli en del av vårt Onboarding Team. I den rollen fungerar du som projektledare och besöker kliniker för att hålla utbildningar och ge praktiskt stöd när de börjar arbeta med Muntra.
Dina färdigheter
Vi tror att du har flera av följande:
Flytande svenska (eller danska) och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från en serviceinriktad roll med dokumenterat god kundupplevelse (meriterande)
Tekniskt nyfiken och intresserad av digitala lösningar inom vård
God struktur och känsla för detaljer
Erfarenhet av projektledning (meriterande)
Förmåga att lösa komplexa problem genom logiskt och kreativt tänkande
Resultat från kognitivt test är meriterande
Dina personliga egenskaper
Stark kommunikativ förmåga och lätt för att bygga långsiktiga relationer
Anpassningsbar och trivs i en snabbväxande startup-miljö
Ödmjuk, proaktiv och motiverad att utvecklas varje dag
Självständig, ansvarstagande och driven
Ansök - Med eller utan CV
I denna rekryteringen samarbetar Muntra med Odonti.se
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är ett bemanningsuppdrag där Odonti blir din arbetsgivare och du arbetar som konsult hos Muntra via Odonti.
!! Direktkontakt med Muntra får ej ske! Samtliga kandidater hanteras av Odonti för en professionell, rättvis och diskrimineringsfri rekryteringsprocess.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig konsultchef på Odonti Publiceringsdatum2026-01-24Kontaktuppgifter för detta jobb
Jashar Samadi - Konsultchef hej@odonti.se
0709 220 250
Om Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se
Din profil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas inte med andra utan ditt medgivande. Så ansöker du
