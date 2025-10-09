Customer Service Specialist till växande tech-bolag i Stockholm
2025-10-09
Är du en serviceinriktad och teknikintresserad person med erfarenhet av B2B-support? Trivs du i en roll där du får kombinera kundkontakt, problemlösning och affärsförståelse? Då kan detta vara nästa steg för dig!

Om företaget
Vår kund är ett internationellt mjukvarubolag som utvecklar moderna lösningar inom affärssystem och digitala processer för företag i olika branscher. Bolaget har sitt huvudkontor i Europa och är i en spännande expansionsfas på den svenska marknaden. I denna roll kommer du bli en del av denna expansionsfas, där du kommer jobba på deras nyetablerade kontor i Stockholm - i nära samarbete med kollegor i flera europeiska länder. Således får du möjligheten att arbeta i en internationell miljö där innovation, kundfokus och teknisk kompetens står i centrum.
Tjänsten är en direktrekrytering till vår kund, där vi på Mero Rekrytering ansvarar för de initiala delarna av rekryteringsprocessen. Mer information om företaget ges längre fram i rekryteringsprocessen.
Om tjänsten
Som Customer Service Specialist kommer du att spela en central roll i den svenska verksamheten, med fokus på att stötta befintliga B2B-kunder i deras användning av företagets mjukvarulösningar. I rollen förväntas du erbjuda såväl teknisk som affärsrelaterad support till dina kunder, där du således blir en viktig kontaktpunkt för kunder i Sverige och andra europeiska marknader.
Arbetet innebär att du kontinuerligt kommer hantera kundärenden och förfrågningar, löser problem relaterade till systemanvändning och vägleder kunder i hur de bäst använder plattformen. Utöver detta kommer du även uppmuntras att vara proaktiv och initiativtagande i dina kundsamarbeten, där du kontinuerligt söker nya möjligheter för att förbättra kundupplevelsen.
Till din hjälp kommer du att samarbeta tvärfunktionellt med kollegor inom kundservice, customer success och försäljning, för att säkerställa hög kvalitet i varje steg av kundresan.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett genuint intresse för teknik och system, kombinerat med en förståelse för affärsprocesser. Du är en kommunikativ och serviceinriktad person som tycker om att bygga relationer och skapa värde för kunder genom professionellt stöd och rådgivning.
Vi tror att du har:
En eftergymnasial utbildning inom Business Administration eller liknande
Minst 3 års erfarenhet av kundsupport eller kundservice inom B2B, gärna i en teknisk miljö
Ett starkt tekniskt intresse och god förståelse för hur mjukvarulösningar fungerar
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är även meriterande om du har arbetat med kundprocesser inom affärssystem, inköp eller annan SaaS-miljö.
Övrig information
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Alice Fredrikson på Alice@mero.se
eller 070-970 01 91.
Ersättning: Lön enligt överenskommelse
