Customer Relationship Manager, Bank of China, Stockholm
Bank of China (Europe) S.A. Stockholm Filial / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-08-05
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Har du tidigare arbetat inom bankverksamhet med inriktning mot företag och har god förståelse för hur verksamheten fungerar? Lockas du därtill av möjligheten att tillhöra en internationell arbetsgivare? Vi söker dig som vill arbeta på en affärsdriven arbetsplats där du ges mycket eget ansvar.
Om företaget
Bank of China bildades 1912 och är Kinas mest internationella bank. Banken finns i 62 länder och har över 300,000 anställda. Banken är en av de fyra största bankerna i Kina och den femte största i världen. År 2012 öppnade de kontoret i Stockholm och sedan dess har de tagit andelar i Sverige och Norden. Deras mål är att bli den bästa lokala företagsbanken och som en fortsättning på expansionsresan söker de nu en ny kollega till Stockholmskontoret, där du skulle tillhöra avdelningen för Business Development.
Arbetsuppgifter
Customer Relationship Manager ansvarar du för att utforska affärsmöjligheter inom företagsfinansiering på den nordiska finans- och bankmarknaden. Genom att upprätta affärsrelationer med globala företag i de nordiska länderna och de lokala stora företagen inom ledande industrigrenar bidrar du till bankens tillväxt och lönsamhet. I din roll ingår att driva både strategiskt och operativt försäljningsarbete med fokus på att expandera i Norden genom att etablera nya kundrelationer. Du tillhandahåller professionell service, har många internationella kontaktytor och förstå kundernas behov för att hitta den bästa lösningen. Du skriver även kreditrapporter, utför arbete relaterat till årlig kredituppföljning och andra relaterade arbetsuppgifter. I tjänsten förekommer det en del resande, främst inom Norden eftersom det är marknaden som du fokuserar på.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Kandidatexamen inom ekonomi/finans, meriterande med masterexamen
• Minst två års erfarenhet av företagsbankverksamhet, meriterande om du har ett stort kontaktnät inom Norden och tidigare erfarenhet av stora företag inom finans och bank
• Troligtvis har du arbetat på bank mycket längre än så men då kanske mer rådgivande eller strategisk roll
• Flytande kunskaper i engelska, meriterande om du kan svenska och/eller kinesiska
För att trivas i rollen är du duktig på att driva ditt eget arbete framåt och tar stort ansvar för att fullfölja det du har tagit dig an. Du motiveras av att skapa goda affärer och är nyfiken för att kunna förstå och analysera kunders behov. Att bygga relationer, vara en god lyssnare och anpassa ditt sätt att bemöta olika typer av människor är naturligt för dig. Du trivs i en roll där du får stort utrymme att driva ditt arbete framåt även när det är långa processer samt har förmåga att resonera strategiskt kring ditt agerande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: hr.se@bankofchina.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bank of China (Europe) S.A. Stockholm Filial
(org.nr 516406-0898)
Tegeluddsvägen 21 11 Vån (visa karta
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115 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Bank of China Europe S A Stockholm Filial Jobbnummer
10023589