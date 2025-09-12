Customer Quality Administrator på heltid till livsmedelsbolag i Malmö!
2025-09-12
Är du noggrann, ansvarstagande och har ett sinne för livsmedelsprodukter? Vill du jobba i en adminsitrativ roll kopplat till kvalitet? Då har vi rollen för dig!
På kunds uppdrag söker vi just nu efter en Customer Quality Administrator på heltid. I rollen kommer du arbeta administrativt på företagets kvalitetsavdelning. Du kommer säkerställa att kunder tillhandahålls med rätt dokument och certifikat, svara på frågor kopplat till kvalitetsarbetet samt registrera produkter och komplettera masterdata i systemet.
Detta är ett uppdrag på fyra månader, med start i början av oktober. Arbetstiderna är förlagda måndag - fredag på dagtid 08.00-16.30. I denna tjänst kommer du vara anställd av StudentConsulting men utföra arbetet hos vår kund i Fosie, Malmö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har relevant administrativ arbetserfarenhet, gärna från kvalitetsarbete i livsmedelsbranschen.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Har mycket god dator- och systemvana.
För att trivas i rollen ska du vara engagerad, noggrann och lösningsorienterad. Du har lätt för att lära dig nya saker och tar gärna till dig ny information för att kontinuerligt utvecklas. Dessutom har du förmågan att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Vi söker någon som kan starta omgående och har därför intervjuer löpande, så tveka inte på att ansöka redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9507142