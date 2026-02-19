Customer Order Specialist till global specialist inom tekniska lösningar
Det här är en möjlighet för dig som trivs i en roll där kundfokus, struktur och förbättringsarbete står i centrum. Vi söker dig som motiveras av att säkerställa smidiga och korrekta orderflöden, koordinera mellan flera funktioner och bidra till förstklassiga kundupplevelser. Du har ett helhetsperspektiv, tar ansvar för dina ärenden och drivs av att se hur ditt arbete gör verklig skillnad, både i det dagliga operativa arbetet och i utvecklingen av processer och arbetssätt. Här får du chansen att växa i en internationell miljö där kvalitet, kundnöjdhet och samarbete värderas högt, och där ditt engagemang direkt påverkar verksamhetens framgång. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Företaget är en internationell specialist inom avancerad extruderingsteknik och skräddarsydda tubing-lösningar som används i både medicintekniska produkter och krävande industriprocesser världen över. Med rötter som sträcker sig tillbaka till början av 1970-talet har man byggt upp ett imponerande kunnande inom material, design och produktion, och levererar komponenter med precision ner på bråkdelar av en millimeter till kunder i över 50 länder. Hos företaget kombineras teknisk expertis med innovation i allt från prototypstadier till storskalig tillverkning, där fokus alltid ligger på att skapa pålitliga, kundanpassade lösningar som håller hög kvalitet och gör verklig skillnad i slutprodukten
Som Customer Order Specialist kommer du att ha ett helhetsansvar för kundorderflödet och fungera som en central länk mellan kunder, produktion och interna funktioner såsom försäljning, logistik och inköp. Du arbetar nära affären och har en viktig roll i att säkerställa att kundorder hanteras korrekt, effektivt och med hög kvalitet, från orderläggning till leverans. Du kommer att arbeta med komplexa order- och leveransflöden i en internationell miljö, där noggrannhet, struktur och god kommunikation är avgörande. Rollen innebär ett stort eget ansvar och kräver att du självständigt kan prioritera, fatta beslut och driva ärenden framåt, samtidigt som du har förmåga att samordna flera intressenter parallellt. Du förväntas ta ägarskap för dina ärenden och vara en trygg kontaktpunkt för både kunder och interna team.
I rollen kommer du även att bidra till att utveckla och förbättra arbetssätt inom kundservice och orderhantering. Det innebär att du förväntas identifiera förbättringsmöjligheter i processer, systemstöd och samarbete, samt aktivt bidra till ökad effektivitet och bättre kundupplevelse. Du trivs med att arbeta verksamhetsnära, har ett lösningsorienterat förhållningssätt och ser värdet i att kombinera operativt arbete med kontinuerlig utveckling. Rollen passar dig som uppskattar variation i vardagen, har lätt för att navigera i komplexa flöden och som vill vara en stabil och pålitlig part i ett team med många kontaktytor. Kundfokus, ansvarstagande och samarbete är centrala delar av rollen, liksom förmågan att skapa struktur och trygghet i det dagliga arbetet.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget kommer att vara på heltid och förväntas pågå minst 6 månader framåt. Det finns mycket goda chanser till förlängning, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Dina arbetsuppgifter
I din vardag kommer du bland annat att:
• Hantera kundkontakter och orderärenden, inklusive problemhantering, uppföljning och bearbetning av kundorder, returer och leveransförfrågningar i Monitor ERP
• Koordinera kundorder och leveranser mellan fabriker, försäljning, logistik och supply chain
• Fungera som primär kontaktpunkt för både externa kunder och interna intressenter
• Arbeta nära försäljning, logistik och inköp för prisinformation, orderkoordinering, leveransplanering och uppföljning av inköpsorder
• Säkerställa att kundinformation, orderdata och dokumentation är korrekt och uppdaterad
• Ge proaktiv support och identifiera förbättringsmöjligheter i order- och kundprocesserna
• Eskalera mer komplexa ärenden vid behov och stötta organisationen med ERP-relaterad kunskap
• Arbeta i enlighet med interna riktlinjer och branschspecifika kvalitets- och regelkrav
VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial utbildning inom exempelvis industriell ekonomi, logistik, supply chain eller liknande, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har erfarenhet från orderhantering, supply chain eller andra operativa roller med koordinering och flödesansvar
• Trivs med att koordinera mellan flera funktioner och ha många kontaktytor internt och externt
• Har god förståelse för logistik-, produktions- och orderflöden
• Är van att arbeta självständigt i en global och tvärfunktionell miljö
• Har god systemvana och erfarenhet av ERP-baserade arbetsflöden inom orderhantering och logistik
• Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift, då det krävs för att utföra arbetet
Det är meriterande, men inget krav, om du har
• Erfarenhet av Monitor ERP-system
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Goda kunskaper i tyska i både tal och skrift
Vi söker dig som är handlingskraftig och tar fullt ägarskap för ditt arbete. Du känner dig trygg i miljöer som präglas av förändring, kommunicerar tydligt och samarbetar obehindrat med olika roller. Samtidigt är du trygg i dig själv, vågar stå för dina bedömningar och bidrar till en inkluderande och positiv laganda där samarbete och arbetsglädje är en naturlig del av vardagen.
Övrig information
• Start: Omgående (max 1 månads uppsägningstid)
• Omfattning: Heltid, kontorstider
• Placering: Uppsala
