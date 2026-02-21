Customer Order Specialist till global specialist inom tekniska lösningar
2026-02-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Vill du starta eller ta nästa steg i din karriär inom orderhantering, kundservice och logistik i en internationell miljö? Vi söker nu en Junior Customer Order Specialist till ett team där samarbete, struktur och kundfokus står i centrum. I den här rollen får du möjlighet att arbeta nära affären, bygga en stark förståelse för order- och leveransflöden och successivt ta mer ansvar i takt med att du växer in i rollen. För rätt person finns även goda möjligheter att bredda sin roll över tid och ta sig an nya utmaningar, exempelvis genom ett närmare samarbete med säljorganisationen eller andra affärsnära funktioner. Du blir en viktig del av ett erfaret team som stöttar dig i din utveckling och där du får lära dig hur komplexa kundorder hanteras från start till leverans. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Företaget är en internationell specialist inom avancerad extruderingsteknik och skräddarsydda tubing-lösningar som används i både medicintekniska produkter och krävande industriprocesser världen över. Med rötter som sträcker sig tillbaka till början av 1970-talet har man byggt upp ett imponerande kunnande inom material, design och produktion, och levererar komponenter med precision ner på bråkdelar av en millimeter till kunder i över 50 länder. Hos företaget kombineras teknisk expertis med innovation i allt från prototypstadier till storskalig tillverkning, där fokus alltid ligger på att skapa pålitliga, kundanpassade lösningar som håller hög kvalitet och gör verklig skillnad i slutprodukten.
Som Junior Customer Order Specialist arbetar du med hantering och uppföljning av kundorder och fungerar som en länk mellan kunder och interna funktioner såsom produktion, försäljning och logistik. Du kommer att arbeta operativt med orderadministration och kunddialog, samtidigt som du får god insyn i hela orderflödet och hur olika delar av organisationen samverkar. Rollen är bred och lärorik och ger dig möjlighet att bygga en stabil grund inom order, supply chain och kundsupport i en internationell kontext. I takt med att du blir tryggare i rollen finns möjlighet att ta ett större ansvar, fördjupa dig inom specifika områden och utvecklas mot mer affärsnära roller. Här uppmuntras initiativ, nyfikenhet och viljan att utvecklas.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget är på heltid och är långsiktigt. På sikt finns goda möjligheter till att rekryteras över direkt till vår kund.
Du erbjuds:
• En bred och lärorik roll i en verksamhet där mycket händer och där du snabbt får en god förståelse för hela order- och kundflödet
• Möjlighet att vara med och skapa struktur, förbättra arbetssätt och påverka hur processer utvecklas över tid
• Ett nära samarbete med flera funktioner, vilket ger dig god affärsförståelse och många interna kontaktytor
• En roll med utvecklingspotential för dig som vill växa, ta mer ansvar och på sikt bredda dig mot nya områden, exempelvis mer affärs- eller säljnära uppgifter
Dina arbetsuppgifter
I din vardag kommer du bland annat att:
• Arbeta med kundorder och orderadministration i affärssystem
• Ha löpande kontakt med kunder kring orderstatus, leveranser och enklare ärenden
• Stötta koordineringen mellan interna funktioner såsom produktion, logistik och försäljning
• Säkerställa att orderdata, kundinformation och dokumentation är korrekt och uppdaterad
• Följa upp leveranser och hantera returer eller avvikelser tillsammans med teamet
• Bidra till förbättringar i arbetssätt och rutiner inom orderhantering
• På sikt ta dig an fler affärsnära uppgifter och utökat ansvar, beroende på intresse och utveckling
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis logistik, ekonomi, industriell ekonomi eller liknande, eller är i början av din karriär inom order, kundservice eller supply chain
• Är nyfiken på affären och har ett intresse för hur order, kund och försäljning hänger ihop
• Är strukturerad, noggrann och trivs med administrativa arbetsuppgifter
• Tycker om att samarbeta och kommunicera med olika funktioner
• Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
• Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift
Det är meriterande, men inget krav, om du har
• Erfarenhet av orderhantering eller kundservice
• Erfarenhet av ERP-system, exempelvis Monitor
• Goda kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i tyska
Viktigast av allt, din personlighet
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och vill utvecklas långsiktigt. Du har en positiv inställning, vågar ta initiativ och trivs i en roll där du får växa med uppgiften. Du uppskattar samarbete, vill förstå helheten och bidrar till en god teamkänsla och ett professionellt kundbemötande.
Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, kontorstider
Placering: Uppsala
INFORMATION OM FÖRETAGET
