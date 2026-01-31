Customer Operations Coordinator till design- och tillverkningsföretag
Följ med vår kund, ett snabbföränderligt bolag i en intressant bransch med starkt fokus på hållbarhet och en unik familjär företagskultur. Här får du en roll där ingen dag är den andra lik, med ständiga möjligheter att lära och utvecklas i ett tight team.
OM TJÄNSTEN
I denna roll som Customer Operations Coordinator kommer du att vara en central länk mellan bolagets kunder, säljare och logistikpartners. Du hanterar dagligen en bred variation av kundärenden, från order och offerter till support och fraktkoordinering, vilket säkerställer en smidig och effektiv kundupplevelse. Kundtjänstavdelningen utgör en central del i verksamheten och det mesta går via order. I din roll kommer du få sällskap av ytterligare två kollegor som har stor kompetens inom området, tillsammans rapporterar ni till VD.
Bolaget har en stark kulturanda och arbetar utefter deras fyra primära värderingar: We build trust, We dare to challenge, We create value, We succeed together, som präglar allt dem gör. På kontoret arbetar du nära dina kollegor och bör därför trivas i en social miljö. När du kliver in på kontoret möts du av en god stämning och trevliga kollegor som har nära till skratt där alla gemensamt delar visionen om att ge bäst service. Flera år i rad har bolaget fått fina utmärkelser av sina kunder som berömmer deras goda serviceanda. Bolaget är beläget i närheten av Järntorget där de sitter i nya moderna lokaler med hög känsla av ombonad.
Tjänsten är initialt ett föräldravikariat på 1 år där du kommer att arbeta som uppdragskonsult via oss på Academic Work.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsmiljö präglad av variation och nya utmaningar varje dag. Du blir en del av ett nära team med familjär stämning, där du får möjlighet att växa och utvecklas. Arbetstiderna är flexibla med möjlighet till distansarbete en dag i veckan. Dessutom befinner sig bolaget i framkant när det häller hållbarhet.
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att hantera en bredd av kundärenden, från att svara på frågor och ge produktsupport till att hantera order, offerter och koordinera leveranser. Du kommer att vara en viktig del av teamet som säkerställer att kunderna får bästa möjliga service. Telefon och mejl är dina främsta arbetsverktyg.
• Säkerställa att inkommande orders läggs in i affärssystemen för produktion och leverans.
• Ge teknisk kundsupport och koppla vidare ärenden vid behov.
• Koordinera logistik och frakt med transportbolag och kollegor i Danmark.
• Upprätta offerter och hantera enklare order.
• Fungera som den primära kontaktytan för interna säljare och kunder gällande lagersaldon.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en godkänd gymnasial utbildning.
• Är serviceminded och har arbetat i en serviceorienterad roll tidigare - en liknande roll alternativt som innesäljare eller har varit proaktiv inom logistikflöden.
• Har goda digitala kunskaper, du kommer arbeta i affärssystemet M3.
• Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, vi söker någon som är social och lösningsorienterad som har en positiv inställning, är driven och tar egna initiativ samt kan hantera varierande kundärenden.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
